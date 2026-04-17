  • 17.04.2026, 12:19:05
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Flusswanderweg Höllental: Erster Abschnitt ab sofort durchgängig begehbar

Naturfreunde erweitern Wanderangebot im Raxgebiet

Die Beschilderung ist fertig
Wien (OTS) - 

Wien (OTS) – Gute Nachrichten für Wanderbegeisterte: Der erste Abschnitt des neuen Flusswanderwegs im Höllental ist ab sofort durchgängig begehbar. Der knapp 40-minütige Wanderabschnitt entlang der Schwarza wurde in den vergangenen Wochen fertiggestellt, markiert und beschildert. Damit steht nun ein attraktives, leicht begehbares Angebot für Naturliebhaber und Familien zur Verfügung.

Ermöglicht wurde das Projekt durch das Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher, besonders der Naturfreundewegeteams von Österreich und Linz, unter der Leitung der Naturfreunde Hirschwang-Reichenau.

Eröffnung des Weichtalhauses am 18. April

Pünktlich zum Saisonstart öffnet auch das Weichtalhaus am Samstag, den 18. April, wieder seine Türen. Besucher*innen können den ersten Abschnitt des Flusswanderwegs damit ideal mit einer Einkehr auf der sonnigen Terrasse verbinden. Die Naturfreunde freuen sich auf zahlreiche Gäste.

Ausbau des zweiten Abschnitts läuft

Parallel dazu wird bereits intensiv am zweiten Abschnitt des Flusswanderwegs gearbeitet. Dieser soll künftig bis zum ehemaligen Gasthaus Singerin führen und das Wanderangebot im Höllental weiter aufwerten.

Mit dem neuen Flusswanderweg setzen die Naturfreunde ein starkes Zeichen für sanften Tourismus und attraktive, niederschwellige Naturerlebnisse im alpinen Raum.

Saisonstart im Weichtalhaus

Eröffnung am 18. April 2026

Rückfragen & Kontakt

Naturfreunde Österreich
Veronika Wenninger, MA
Telefon: +43 664 848 19 43
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.naturfreunde.at

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