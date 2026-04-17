AVISO: Dienstag, 21.4., 10:00 Uhr – PK Gewessler – Plenarvorschau und Aktuelles

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema sind die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Dienstag, 21.4.2026, 10:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

PK Gewessler – Plenarvorschau und Aktuelles

Datum: 21.04.2026, 10:00 Uhr

Ort: Presseraum der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien