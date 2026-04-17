  • 17.04.2026, 11:03:04
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Aviso: Pressegespräch - Österreichische Seilbahntagung 2026 – die Bilanz zum Jubiläumswinter und ein Blick nach vorne

Branche feiert in Schönbrunn ihr 100-jähriges Bestehen

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Seilbahntagung 2026 wird über die Lage der Branche zum Finale der Wintersaison 2025/26 berichtet. Neben einem Rückblick auf den Winter stehen die Rolle der Branche als unverändert stabiler Wertschöpfungsbringer in einer für das Land wirtschaftlich herausfordernden Phase sowie der Blick in die Zukunft im Fokus.

Weiteres Thema wird zudem das bevorstehende Jubiläum 100 Jahre Seilbahnen in Österreich sein. 1926 wurden mit der Zugspitzbahn und der Rax-Seilbahn die ersten Seilbahnen in Österreich eröffnet – der Beginn einer vielseitigen Erfolgsgeschichte für Tourismus, Mobilität, alpine Kultur, Technologie und Nachhaltigkeit.

Der Fachverband der Seilbahnen (WKÖ) lädt Sie herzlich zu diesem Pressgespräch ein.

Datum: Donnerstag, 23.04.2026

Uhrzeit: 09:00 Uhr

Ort: Schloss-Restaurant Schönbrunn Joseph II, Schönbrunner Schlossstraße 47, 1130 Wien

Ihre Gesprächspartner

  • Abg.z.NR Franz Hörl, Obmann des WKÖ-Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen
  • Dr. Erik Wolf, Geschäftsführer des WKÖ-Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Anmeldung mit E-Mail, Namen und Medium bitte unter [email protected].

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