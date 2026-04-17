vida-Tauchner zur ÖBB-Bilanz: „Rekorde werden nicht von Tabellen gemacht, sondern von Menschen“

Wien (OTS) -

Zum heute, Freitag, im Rahmen der Bilanzpressekonferenz 2025 präsentierten neuen Fahrgastrekord der ÖBB und dem erfolgreichen Jahrhundertprojekt Koralmbahn hält Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida, fest: „559 Millionen Fahrgäste sind kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis des täglichen Einsatzes zehntausender Beschäftigter. Sie sind das Rückgrat des Konzerns und ein Garant für Stabilität und Resilienz – selbst unter widrigsten Umständen.“

Trotz extremer Herausforderungen wie massiven Streckensperren im benachbarten Ausland und leider auch immer mehr Übergriffen auf Mitarbeiter:innen und Fahrgäste sei es ihnen gelungen, wiederholt mehr Betriebsleistung und Produktivität zu erbringen. „Dafür stehen den Beschäftigten ein gerechter Lohn und sichere Arbeitsbedingungen zu“, betont Tauchner.

Der Anteil der Personalkosten an der Betriebsleistung sinke Jahr für Jahr und die Produktivität pro Arbeitnehmer:in sei allein in den letzten zwei Jahren um über 11 Prozent gestiegen, streicht Tauchner hervor und fordert: „Wenn die Eisenbahnen für Beschäftigte attraktiv bleiben sollen, muss sich Mehrleistung auch lohnen.“ Andernfalls drohe, dass eine boomende Branche dringend benötigte hochqualifizierte Fachkräfte verliert.

Mit Blick auf die enttäuschenden Ergebnisse im Schienengüterverkehr richtet Tauchner, der auch Vorsitzender der Sektion Schiene in der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) in Brüssel ist, einen klaren Appell an die Verantwortlichen. „Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und in Europa gefährden die Arbeitsplätze genau jener Leistungsträger:innen, die unser Bahnsystem vorantreiben.“

Hier gelte es, dringend eine Trendwende einzuleiten. Denn der Gütertransport auf der Schiene stehe wegen fehlender Kostenwahrheit in einem ungleichen Wettbewerb mit der Straße. Dabei sei dieser nicht nur der größte Hebel zur Erreichung der Klima- und Verlagerungsziele, sondern auch zentral für die Versorgungssicherheit in Österreich und in Europa. „Nur Rekorde im Personenverkehr zu feiern, ist zu wenig. Diese Leistungen müssen auch im Güterverkehr zur Verfügung stehen – heute und in Zukunft“, bekräftigt Tauchner abschließend.