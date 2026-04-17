allesUni am Weltinnovationstag 21. April: Prominente im Einsatz für die Wissenschaft

Wien (OTS) -

Erstmals begehen Österreichs Universitäten den Weltinnovationstag der Vereinten Nationen. Am kommenden Dienstag, den 21. April werden Veranstaltungen quer durch Österreich stattfinden.

"Krach für die Wissenschaft " in Innsbruck

In Innsbruck machen die Universität Innsbruck und die MedUni Innsbruck “Krach für die Wissenschaft, weil's ohne Wissenschaft kracht”. Begleitet werden sie bei ihren Diskussionen mit Passant:innen vom Street Noise Orchestra. Treffpunkt: Dienstag, 5 vor 12 bei der Anna-Säule in der Maria-Theresien-Straße

Hochrangig besetzte Podiumsdiskussion in Klagenfurt

In Klagenfurt trifft sich das Who is who des Landes zur Podiumsdiskussion über “ein Bundesland im Aufbruch”. Gäste von Uni-Rektorin Ada Pellert sind die Chefin des Techkonzerns Infineon Austria, Sabine Herlitschka, die Intendantin des Carinthischen Sommers, Nadja Kajali, sowie die Medienchefs von ORF, Karin Bernhard, und Kleine Zeitung, Wolfgang Fercher. Dienstag, 21. April, 11 Uhr im Omansaal der Universität Klagenfurt.

Wirtschaft und Kunst trifft Wissenschaft in Linz

Valie Export, Pionierin der Medien- und Performancekunst, und EVN-Vorstandsdirektor Stefan Stallinger diskutieren mit uniko-Präsidentin, Kunstuni Linz-Rektorin Brigitte Hütter und JKU-Rektor Stefan Koch über den Beitrag der Wissenschaft zur Krisenbewältigung in Zeiten globaler Verwerfungen. Dienstag, 21. April, 19 Uhr, Kepler Salon, Rathausgasse 5

Radeln, Führung durch Großraumlabors und Auftritt der Science Busters in Wien

Innovation entsteht dort, wo Menschen sich begegnen, Ideen teilen und Perspektiven wechseln - am besten in Bewegung. Darum laden die TU Wien und ihr Rektor Jens Schneider am Weltinnovationstag zu einer Radtour vom Karlsplatz zum Science Center. Ablauf: 16 Uhr Abfahrt vom Karlsplatz 13 (Hof 1) zum Science Center. 16:30 Uhr Führungen durch die Großraumlabors des Science Centers 17:30 Uhr Rückfahrt zum Karlsplatz 19:00 Uhr Auftritt der Science Busters im Boecklsaal der TU Wien

Mehrere Universitäten veröffentlichen am 21. April Videos zum Weltinnovationstag. Prominente sprechen im Talk mit Rektor:innen und Rektoren über ihren persönlichen Zugang zu Wissenschaft und Forschung. Die Tierschützerin Maggie Entenfellner besucht gemeinsam mit Vetmed-Rektor Matthias Gauly die Kleintierabteilung der veterinärmedizinischen Universität. Die Schauspielerin Lilian Klebow alias Reviersinspektorin Penny Lanz in der SOKO Donau inspiziert mit BOKU-Rektorin Eva Schulve-Steindl das Wasserbaulabor an der Donau. Der Kabarettist, Kinderchirurg und Absolvent der MedUni Wien, Omar Sarsam, präsentiert sich als Botschafter für die medizinische Forschung. Kickboxerin Nicole Trimmel und Fußballer Michael Konsel engagieren sich im Rahmen des Projekts der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Schauspielerin Mavie Hörbiger spricht im Dialog mit der neuen Mozarteum-Rektorin Constanze Wimmer über die gesellschaftliche Bedeutung von Kunstuniversitäten und die kreative Praxis - ein Thema, das auch Festspielpräsidentin Kristina Hammer im Doppelinterview mit dem Rektor der Universität Salzburg, Bernhard Fügenschuh, aufgreift.

Auch die Wirtschaft kommt nicht zu kurz: Die Universität Wien legt den Schwerpunkt auf das Thema „Entrepreneurship und Wissenstransfer“. Am Beispiel der Gründerin und der Gründung von Vitrealab veranschaulicht sie den Beitrag der Universitäten zu Österreichs Wettbewerbsfähigkeit. Die WU Wien produziert ein Video, in dem WU-Manager*innen der vergangenen Jahre wie Georg Kapsch oder Siemens Österreich-CEO Patricia Neumann sowie Rektor Rupert Sausgruber die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung öffentlicher Universitäten hervorheben.