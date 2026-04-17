Endlich reagiert die Justizministerin – NÖAAB sieht langjährige Forderung bestätigt

St. Pölten (OTS) -

Bereits im März 2023 hatte NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister in einem offenen Brief an die damalige Justizministerin Alma Zadić eine klare Personalstrategie eingefordert. „Für uns war immer klar: Wer Sicherheit gewährleistet, braucht auch entsprechende Rahmenbedingungen und ausreichend Personal“, so Teschl-Hofmeister. Gleichzeitig bot der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) an, gemeinsam mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern sowie dem Ministerium konkrete Lösungen zu erarbeiten.

Nachdem die Situation in den Justizanstalten weiterhin angespannt blieb, erneuerte der NÖAAB auch im vergangenen Jahr seinen Appell an die nun zuständige Justizministerin Anna Sporrer, rasch Maßnahmen gegen die angespannte Personalsituation zu setzen.

Gestern hat die Justizministerin im Zuge der Amtseinführung von Maria Lalics als neue Leiterin der Justizanstalt St. Pölten angekündigt, die Grundausbildung für Justizwachebeamte deutlich auszubauen. Derzeit befinden sich 115 Aspirantinnen und Aspiranten in Ausbildung, diese Zahl soll um weitere 40 aufgestockt werden.

„Ich begrüße, dass die zuständige Ministerin nun endlich aktiv wird. Die Justizwache leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit in unserem Land. Dafür braucht es ausreichend Personal, moderne Arbeitsbedingungen und echte Wertschätzung“, stellt Teschl-Hofmeister klar.

Abschließend hält die NÖAAB-Landesobfrau fest: „Wir werden weiterhin genau hinschauen und uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass aus Ankündigungen auch tatsächliche Verbesserungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden.“