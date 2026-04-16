  • 16.04.2026, 16:34:32
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  • OTS0168

Schellhorn: „Entbürokratisierungspaket 1 wirkt – weitere Entlastungsschritte für Unternehmen auf Schiene“

Staatssekretariat sieht Anhebung der Buchführungsgrenzen als direkte Fortsetzung des Entbürokratisierungsprozesses

Die heute präsentierten Maßnahmen sind ein essentieller Schritt für unsere Unternehmen – und sie zeigen, dass unser erstes Entbürokratisierungspaket greift

Staatssekretär Schellhorn

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Wien (OTS) - 

Zur heutigen Ankündigung der Anhebung der Buchführungsgrenzen und weiterer Entlastungsschritte für Unternehmen betont Staatssekretär Sepp Schellhorn die Bedeutung eines strukturierten, langfristigen Entbürokratisierungsprozesses.

Die heute präsentierten Maßnahmen sind ein essentieller Schritt für unsere Unternehmen – und sie zeigen, dass unser erstes Entbürokratisierungspaket greift“, so Schellhorn.

Mit seinem Strukturreform-, Entbürokratisierungs- und Prozessbeschleunigungs-Paket 1 vom Dezember letzten Jahres habe das Staatssekretariat frühzeitig zentrale Anliegen aus der Praxis aufgegriffen und in den politischen Prozess eingespeist.

Die Anhebung der Buchführungsgrenzen ist kein isolierter Einzelschritt, sondern Teil eines umfassenden Ansatzes: Bürokratie reduzieren, Verfahren vereinfachen und Unternehmen wieder mehr Luft zum Atmen geben.“

Schellhorn betont, dass dieser Prozess bewusst breit angelegt wurde:

Entbürokratisierung war von Anfang an für mich als gesamtstaatlicher Prozess gedacht – getragen von zahlreichen Rückmeldungen aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Genau diese breite Grundlage ermöglicht es jetzt, konkrete Maßnahmen umzusetzen.“

Gerade im Bereich der Buchführungsgrenzen sei der Handlungsbedarf seit langem evident gewesen:

Viele Betriebe sind allein durch Inflation und Preissteigerungen in aufwendigere Bilanzierungspflichten gerutscht, ohne real gewachsen zu sein. Hier gegenzusteuern, ist eine Frage der Fairness und der wirtschaftlichen Vernunft.“

Schellhorn unterstreicht, dass Entbürokratisierung Zeit und Koordination brauche:

Wir sind stolz darauf, diesen Prozess mit unserem ersten großen Entbürokratisierungspaket angestoßen und moderiert zu haben.“

Abschließend ruft Schellhorn dazu auf, den Reformprozess weiter aktiv mitzugestalten:

Wir wollen und werden das Fundament dieser Republik gemeinsam reparieren. Bereits rund 4.800 Einmeldungen aus der Praxis zeigen, wie groß der Reformwille im Land ist. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger ein, weiterhin ihre Ideen einzubringen – denn die besten Lösungen entstehen dort, wo Bürokratie tatsächlich erlebt wird.

Das zweite große Strukturreform-, Entbürokratisierungs- und Prozessbeschleunigungs-Paket ist für Anfang Juni bereits in Vorbereitung.

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