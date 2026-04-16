Maurer/Grüne: "Schulleitungs-Umfrage ist ein unüberhörbarer Hilfeschrei"

Wien (OTS) -

“Die aktuelle Schulleitungs-Umfrage ist ein unüberhörbarer Hilfeschrei, den wir endlich ernst nehmen müssen. Wenn 90 Prozent der Direktionen über massive Aufgabensteigerungen klagen und im Dauerstress versinken, dann brennt die Hütte", sagt Sigi Maurer, stv. Klubobfrau und Bildungssprecherin der Grünen, zur heute präsentierten Umfrage.

“Und es ist eine Provokation: Während die Direktionen vor Ort unter der Last zusammenbrechen, gönnen sich manche Personalvertreter exorbitante Zulagen – das steht in absolut keinem Verhältnis. Wir brauchen echte Entlastung an der Basis: einheitliche Softwaresysteme, fixe Vertretungen und Unterstützungspersonal aus einer Hand, das die Schulleitung flexibel am Standort einsetzen kann”, so Maurer.

“Es ist zwar nett, dass Minister Wiederkehr Verständnis zeigt, aber die Schulen können sich von Empathie nichts kaufen – sie brauchen endlich echte Umsetzung ihrer Forderungen. Versprechungen allein füllen keine Personalstellen. Wer die Besten für diesen Job will, muss auch entsprechende Rahmenbedingungen schaffen", stellt Maurer klar.