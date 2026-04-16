Hanger: Tätigkeit von FPÖ-Abgeordnetem Stefan als Pilnacek-Treuhänder wirft dringende Fragen auf

Wien (OTS) -

“Die neuesten Erkenntnisse rund um den geplanten Hauskauf von Christian Pilnacek zeigen einmal mehr die tiefen Verbindungen in Richtung FPÖ. Dass mit Harald Stefan ein FPÖ-Mann als Treuhänder auftritt, hebt die Angelegenheit auf eine völlig neue Ebene”, stellt Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im Pilnacek-Untersuchungsausschuss, klar. Bereits in den vorliegenden Akten seien wiederholt Kontakte zwischen Christian Pilnacek und FPÖ-nahen Akteuren sichtbar geworden. “Jetzt entsteht das Bild eines engmaschigen Netzwerks, das dringend vollständig offengelegt werden muss”, so Hanger. Auch zu den Tätigkeiten von Treuhänder Harald Stefan rund um den Hauskauf in Rossatz ergeben sich für Hanger weitere Fragen. Treuhänder sind bei Immobilientransaktionen verpflichtet, umfassende Prüfungen vorzunehmen. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Geldwäscheprävention sowie bei Verdachtsfällen etwa eine Überprüfung der Mittelherkunft und zumindest eine Plausibilitätskontrolle. “Es stellen sich also einige dringliche Fragen, die im U-Ausschuss zu klären sein werden”, sagt Hanger abschließend. (Schluss)