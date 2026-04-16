DÖJ-Lindner: „Weckruf für die Bundesregierung: Gold-Standards in der Kinder- und Jugendhilfe Österreichweit umsetzen!“

Wien (OTS) -

Der Prüfbericht der Volksanwaltschaft zu Wohngruppen und Krisenzentren der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) zeigt, dass keine Zeit mehr verloren werden darf, das Regierungsprogramm mit dem versprochenen Ziel einer Harmonisierung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards (Zitat „Goldstandards“) umzusetzen:

„Eine gute und sichere Zukunft für unsere Kinder darf nicht davon abhängig sein, wo jemand in Österreich auf die Welt kommt. Deswegen muss die Vereinheitlichung der Kinder- und Jugendhilfe endlich angegangen werden. Ziel müssen noch bessere und einheitliche Qualitätsstandards, eine Personaloffensive und eine Zukunftsfinanzierung sein. Der versprochene Diskussionsprozess wurde von der Bundesregierung noch nicht einmal gestartet“ fordert DÖJ-Geschäftsführer Michael Lindner ein rasches Handeln.

Sparmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe beenden

„Schon jetzt drohen in vielen Bundesländern empfindliche Kürzungen in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Situation wird sich also weiter verschärfen, wenn nicht gegengesteuert wird. Unsere über 10.000 Mitarbeiter:innen arbeiten schon jetzt am Limit. Die Kinder- und Jugendhilfe muss also von allen Sparmaßnahmen auf Landes- und Bundesebene ausgenommen werden. Hier geht es um eine gute und sichere Zukunft für Kinder!“ fordert Michael Lindner ein Ende von Sparpaketen in der Kinder- und Jugendhilfe.