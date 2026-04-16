KORREKTUR zu OTS0110 vom 16.04.2026: AVISO - Pressegespräch: „3 Frauen, 3 Forderungen - Faire Chancen für Frauen 50+ auf dem Arbeitsmarkt“

Wien (OTS) -

Christine Mayrhuber, Vorsitzende der Alterssicherungskommission, Ingrid Korosec, Präsidentin des Seniorenbunds, und Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbands, laden zu einem Pressegespräch ein.

Erstmals stehen mit Christine Mayrhuber, Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer drei Frauen an der Spitze der zentralen Institutionen der älteren Generation.

Sie verfolgen ein gemeinsames Ziel: mehr Jobs, mehr Chancen und mehr Respekt für Frauen 50+ auf dem Arbeitsmarkt.

Nach der Auftaktpressekonferenz am 10. Dezember 2025 bilanzieren sie die Entwicklung im 1. Quartal 2026 – und ziehen Schlüsse daraus.

Wann: Montag, 20. April 2026

Wo: Café Landtmann, Löwelzimmer

Uhrzeit: 9 Uhr

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