Zwei Ausschreibungen – ein Ziel: Neue Klima-Partnerschaften für Groß-, Klein- und Mittelstädte

Wien (OTS) -

Mit dem Start von zwei Ausschreibungen setzen das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und der Klima- und Energiefonds einen weiteren Schritt zur Beschleunigung der klima- und energiepolitischen Transformation in Österreichs Städten. Erstmals werden parallel zwei Initiativen im Rahmen der Mission „Pionierstädte“ geöffnet: eine für Großstädte ab 50.000 Einwohner:innen sowie eine für Klein- und Mittelstädte zwischen 10.000 und 50.000 Einwohner:innen. Ziel ist es, Städte als Treiber der Transformation zu stärken und innovative Lösungen für Klimaneutralität, Klimawandelanpassung und nachhaltige Stadtentwicklung umzusetzen. Insgesamt stehen dafür 11 Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des BMIMI, zur Verfügung.

Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke: „Die Anpassung an den Klimawandel und das Erreichen der Klimaneutralität zählen zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Unsere Städte spielen dabei eine entscheidende Rolle. Mit den neuen Partnerschaften unterstützen wir gezielt Groß-, Klein- und Mittelstädte dabei, innovative Lösungen umzusetzen und den Wandel vor Ort spürbar zu machen. Denn die Transformation gelingt nur, wenn Bund, Städte und starke Partner eng zusammenarbeiten. Mit insgesamt 11 Millionen Euro schaffen wir die Grundlage dafür, dass die Menschen vor Ort von besserer Infrastruktur, nachhaltiger Mobilität und einer höheren Lebensqualität profitieren.“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, Bernd Vogl: „Damit Städte eine lebenswerte und leistbare Zukunft für ihre Bewohner:innen gestalten können, braucht es Innovationskraft und konsequente Umsetzung. Genau hier setzen wir mit den neuen Partnerschaften an: Wir unterstützen Städte dabei, ihre Kompetenzen gezielt auszubauen, Maßnahmen besser zu bündeln und innovative Projekte schneller auf den Weg zu bringen. So schaffen wir die Voraussetzungen, um Klimaschutz, Klimawandelanpassung und nachhaltige Stadtentwicklung wirksam und sichtbar voranzutreiben.“

Details zu den Initiativen

Pionierstadt – Partnerschaft für zukunftsfitte Großstädte

Die Ausschreibung „Pionierstadt – Partnerschaft für zukunftsfitte Großstädte“ richtet sich an österreichische Städte ab 50.000 Einwohner:innen, die mit dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und dem Klima- und Energiefonds eine Partnerschaft eingehen können.

Angesprochen sind sowohl Pionier-Großstädte, die bereits Teil der Mission „Pionierstädte“ sind, als auch Städte ohne bestehende Partnerschaft.

Gefördert wird der Kapazitäts- und Kompetenzaufbau zur Durchführung von Innovations- und Umsetzungsprojekten. Diese Projekte sollen zur Stärkung der urbanen Resilienz, zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Gestaltung attraktiver öffentlicher Räume sowie zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe beitragen. Ziel ist es u.a., das Thema Klimawandelanpassung in der städtischen Verwaltung nachhaltig zu verankern. Dazu soll auf (stadt)regionaler, nationaler und internationaler Ebenen eine Lernumgebung etabliert werden. Pro Stadt stehen bis zu 700.000 Euro zur Verfügung, bei einem Gesamtbudget von rund 8 Millionen Euro.

Ein Beratungsgespräch mit FFG (optional gemeinsam mit BMIMI und Klima- und Energiefonds) ist bis 08.09.2026 verpflichtend.

Die Ausschreibung „Pionierstadt – Partnerschaft für zukunftsfitte Großstädte“ ist ab sofort bis 15.09.2026 (12:00 Uhr) geöffnet. Die Einreichung ist ausschließlich via eCall möglich.

Details zur Ausschreibung:

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/partnerschaft-grossstadt/

Leitfaden:

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/2026/04/Leitfaden_PionierstadtPartnerschaft_Grossstaedte.pdf

Pionierstadt – Partnerschaft für zukunftsfähige Klein- und Mittelstädte

Diese Ausschreibung adressiert österreichische Klein- und Mittelstädte zwischen 10.000 und 50.000 Einwohner:innen, die mit dem Klima- und Energiefonds eine Partnerschaft – eine öffentlich-öffentliche Kooperation (ÖÖK) – eingehen werden, um Klima-, Energie- und Umweltziele beschleunigt umzusetzen.

Ziel der Ausschreibung ist es, Klein- und Mittelstädte durch öffentlich-öffentliche Kooperationen bei der beschleunigten Umsetzung von Klimaneutralität, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit dem Klima- und Energiefonds werden gezielt zusätzliche Kapazitäten und Know-how aufgebaut sowie FTI-Initiativen besser koordiniert und gebündelt. Von der Partnerschaft profitieren beide Seiten: Städte gewinnen an Umsetzungskraft, während der Klima- und Energiefonds seine Unterstützung passgenau an den Bedarf vor Ort ausrichten kann.

Angesprochen sind Pionier-Klein- und Mittelstädte, die bereits Vorarbeiten, wie z. B. die Erstellung eines Klimaneutralitätsfahrplans, geleistet haben. Die Städte müssen insbesondere in den Bereichen „Forschung und Umsetzung“, „Governance“ und „Lernumgebung“ hohe Ambitionen mitbringen/vorweisen. Städte mit bereits bestehenden Kooperationsverträgen sind nicht antragsberechtigt.

Gefördert werden strategische und operative Maßnahmen, die eine integrierte und sozial inklusive Transformation ermöglichen. Die maximale Förderung beträgt 500.000 Euro pro Stadt, bei einem Gesamtbudget von rund 3 Millionen Euro. Die Laufzeit der Partnerschaften ist mit drei Jahren vorgesehen.

Auch hier ist ein Beratungsgespräch mit FFG und Klima- und Energiefonds bis 08.09.2026 verpflichtend.

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich via eCall, möglich, die Frist dafür endet am 15.09.2026 (12:00 Uhr). Für Klein- und Mittelstädte ist zusätzlich ein Video erforderlich, das die Motivation und das Commitment der Stadt darstellt.

Details zur Ausschreibung:

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/pionierstadt-partnerschaft-2026/

Leitfaden:

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/2026/04/Leitfaden_PionierstadtPartnerschaft_KleinMittelstaedte.pdf

Online-Infoveranstaltung am 5. Mai 2026 (11:00 – 12:00 Uhr)

Für potenzielle Einreicher:innen findet am 5. Mai 2026 eine kostenlose Online-Infoveranstaltung statt. Den Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Weiterführende Links:

Mission - Klimaneutrale Stadt