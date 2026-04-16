Amstetten: BHÖ startet Bauprojekt zur dauerhaften Sicherung alter Stollenanlagen

Amstetten (OTS) -

Wie bereits im Rahmen einer Pressekonferenz im Dezember 2025 angekündigt, wird die Burghauptmannschaft Österreich (BHÖ) ab Juni 2026 zwei unterirdische Stollenanlagen am Reitbauernberg und Kreuzberg in Amstetten kontrolliert verfüllen. Mit dem nun vorliegenden Baubescheid tritt das Projekt planmäßig in die nächste Umsetzungsphase ein.

Aktuell läuft die Ausschreibung der ausführenden Baufirmen. Durch die örtliche Bauaufsicht wird eine qualitätsgesicherte und transparente Durchführung aller Maßnahmen gewährleistet. Bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 15. April in Amstetten konnten Anrainer/innen und interessierte Bürger/innen sich über den geplanten Ablauf des Bauprojektes und der erforderlichen Bohrungen informieren sowie Gespräche mit den anwesenden Experten von Seiten der Eigentümerin, der Projektleitung sowie der Ombudsstelle führen.

Geologische Untersuchungen bestätigen Dringlichkeit der Maßnahmen

Die Stollenanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg wurden im Rahmen umfangreicher geologischer und bautechnischer Untersuchungen in den letzten Jahren laufend mittels moderner Laserscanning-Technologie analysiert. Die Ergebnisse zeigen eine zunehmende Verschlechterung des baulichen Zustands infolge von Alterungsprozessen und natürlichen Veränderungen im Inneren der Anlagen.

Zum Schutz der anliegenden Wohngebiete sowie der öffentlichen Infrastruktur setzt die Burghauptmannschaft Österreich daher ein Bauprojekt zur nachhaltigen Stabilisierung des Untergrundes um. Sämtliche Arbeiten erfolgen aus Sicherheitsgründen ausschließlich oberirdisch: Entlang einer Strecke von rund 1,6 Kilometern werden etwa 150 Bohrlöcher hergestellt, über die hochwertiges Verfüllmaterial in die unterirdischen Hohlräume eingebracht wird.

„Wir haben die Situation gründlich analysiert, und die Sicherheit der Anrainerinnen und Anrainer hat für uns oberste Priorität“, betont Burghauptmann Reinhold Sahl. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt eine nachhaltige, ökonomische und ökologisch vertretbare Verfüllung der verfallenden Stollenanlagen zu gewährleisten. Mit dem derzeitigen Team einschlägiger Fachexperten arbeiten wir auf eine langfristige Stabilisierung des Untergrundes in den betroffenen Wohngebieten hin.“

Klar strukturierter Bauablauf ab dem zweiten Quartal 2026

Die Arbeiten vor Ort beginnen im zweiten Quartal 2026 mit der Beweissicherung an Gebäuden, Grundstücken und öffentlichen Flächen sowie dem Freimachen des Baufeldes. Die Bauarbeiten und Bohrungen sind von Juni bis Oktober in folgenden Schritten vorgesehen:

die Herstellung von Erkundungs- und Verfüllbohrungen

der Ausbau der Bohrungen zur Vorbereitung der Verfüllung

die Einbringung von hochwertigem Verfüllmaterial sowie

die begleitende Evaluierung der Verfüllmaßnahmen mittels Kernbohrungen

Ab November 2026 beginnt die abschließende Projektphase mit dem Rückbau temporärer Einrichtungen und der vollständigen Wiederherstellung der betroffenen Grundstücke und Flächen. Insgesamt sind für die Verfüllbohrungen rund sechs Wochen vorgesehen, die gesamte Projektlaufzeit inklusive Vorbereitungs- und Wiederherstellungsarbeiten beträgt etwa sieben bis acht Monate. Das Projekt wird von der Burghauptmannschaft Österreich als Vertreterin der Republik Österreich geplant und umgesetzt und dient der langfristigen Gefahrenprävention sowie der nachhaltigen Sicherung des betroffenen Siedlungsraums.

Information und Dialog mit der Bevölkerung

Die Burghauptmannschaft Österreich setzte von Beginn an in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit lokalen Behörden auf umfassende Information und Transparenz und stellt dies auch während der gesamten Bauphase sicher. Für Anrainer/innen wurde im Dezember letzten Jahres eine Ombudsstelle eingerichtet und mit der Veranstaltung am 15.4. erfolgte nun Teil 2 der Informationsreihe für die betroffenen Eigentümer als auch die Bevölkerung.

Die Ombudsstelle ist unter [email protected] sowie telefonisch unter +43 1 536 49-814606 erreichbar. Weitere Informationen sind auf der Website der Burghauptmannschaft Österreich abrufbar.