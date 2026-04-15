KV Finance: Blockadehaltung der Arbeitgeber setzt sich fort

Wien (OTS) -

Die fünfte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der rund 68.000 Beschäftigten des Finanzsektors wurde heute erneut ohne Einigung unterbrochen. Die Arbeitgeber halten weiterhin an ihrer Blockadehaltung fest und weigern sich trotz Milliardengewinnen ein verbessertes Angebot zur Erhöhung der Gehälter vorzulegen. Das Angebot liegt weiterhin bei 2,3 Prozent und einem Fixbetrag von 20 Euro sowie einer Einmalzahlung in der Höhe von 250 Euro.

„Die anhaltende Ablehnung der Arbeitgeber auf einen angemessenen Abschluss verunmöglicht es eine tragbare Lösung für beide Seiten zu finden. Unsere Aufgabe als Sozialpartner ist es entlang der wirtschaftlichen Entwicklung der eigenen Branche zu agieren und eine Einigung am Verhandlungstisch zu erzielen“, betont Wolfgang Pischinger, Chefverhandler der Gewerkschaft GPA und Zentralbetriebsrat der OBERBANK. „Doch wenn Fakten keine Rolle mehr spielen und das einzige Argument darin besteht Abschlüsse anderer Branchen als Rechtfertigung für ein niedriges Angeboten zu verwenden, hat das wenig mit konstruktiven Verhandlungen zu tun“, betont Anita Palkovich, Verhandlerin der Gewerkschaft GPA.

Bereits im Vorfeld der Verhandlungsrunde hat die Gewerkschaft GPA zu einer österreichweiten Konferenz der Betriebsrät:innen der Branche aufgerufen, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. „In der kommenden Woche werden wir Betriebsversammlungen einberufen, um gemeinsam mit den Beschäftigten den Weg für weitere Maßnahmen freizumachen“, erklärt Pischinger. „Kampfmaßnahmen können somit nicht mehr ausgeschlossen werden, sollte es auch in der nächsten Verhandlungsrunde zu keinem vertretbaren Abschluss kommen. Maßnahmen können von Aktionen in den Betrieben bis hin zu ersten Warnstreiks reichen“, führt Palkovich weiter aus. „Unser Ziel bleibt eine Lösung am Verhandlungstisch, doch dafür müssen die Arbeitgeber die realen Leistungs- und Ergebnissituationen anerkennen und endlich den Weg für konstruktive Verhandlungen freimachen“, betonen Pischinger und Palkovich abschließend.

Die sechste Verhandlungsrunde findet am 4. Mai statt.