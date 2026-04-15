Pilnacek-Untersuchungsausschuss: Seriöse und fachgerechte Datensicherung durch das Bundeskriminalamt bestätigt

Wien (OTS) -

Am heutigen Sitzungstag des Pilnacek-Untersuchungsausschusses erfolgte am Nachmittag die Befragung eines IT-Forensikers des Bundeskriminalamtes. “Dabei wurde klargestellt, dass die Auskunftsperson ausschließlich mit der Datensicherung der Smartwatch von Christian Pilnacek betraut war und diese auch hoch professionell durchgeführt hat. Nicht zuständig war er mit der Auswertung oder der inhaltlichen Analyse”, so ÖVP-Fraktionsmitglied Thomas Elian.

Aus dessen Sicht konnte der Beamte im Zuge der Befragung nachvollziehbar und glaubwürdig darlegen, dass die Datensicherung nach höchsten professionellen Standards und mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt wurde. “Er hielt sich strikt an seinen Auftrag und nahm – entsprechend den technischen Abläufen sowie der eingesetzten Software – keinerlei inhaltliche Bewertung der gesicherten Daten vor”, so Elian.

Zudem erläuterte die Auskunftsperson schlüssig, warum eine weitergehende Interpretation der Daten in diesem Fall nicht seriös gewesen wäre. “Insbesondere dann, wenn Daten keinem klar zuordenbaren Ereignis oder keiner bestimmten Kategorie zugewiesen werden können, wäre eine inhaltliche Deutung aus fachlicher Sicht sogar geradezu verantwortungslos”, erklärt der ÖVP-Abgeordnete.

“Auch wenn einzelne Abgeordnete versucht haben, die Diskussion auf eine semantische Ebene zu verlagern, bleibt festzuhalten: Die Datensicherung erfolgte ordnungsgemäß und im Rahmen der technischen Möglichkeiten”, so das Resümee von Elian. Darüber hinaus gab die Auskunftsperson wie bereits viele vor ihr an, keinerlei Wahrnehmungen hinsichtlich einer möglichen politischen Einflussnahme auf die Ermittlungen zu haben. (Schluss)