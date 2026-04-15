FPÖ – Belakowitsch: „Sogenannte ‚Aktivpension‘ der Verlierer-Ampel ist ‚Schuss in Ofen‘ und Vorbote für höheres Pensionsantrittsalter!“

Wien (OTS) -

Als „reine PR-Show“ bezeichnete heute FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch das von der Verlierer-Koalition im Ministerrat beschlossene Paket zur sogenannten „Aktivpension“ für Pensionisten, die neben der Pension oder über das Pensionsantrittsalter hinaus erwerbstätig sind. „Was heute als großer Wurf verkauft wird, ist in Wahrheit ein Tropfen auf den heißen Stein, mit dem diese Regierung die Menschen ein weiteres Mal verhöhnt. Denn ÖVP, SPÖ und NEOS tun so, als würden Pensionisten durch die Bank freiwillig länger arbeiten. Das mag auf ein paar Gutverdiener zutreffen, für immer mehr ist es hingegen aufgrund der Teuerung und der Pensionskürzungen der Verlierer-Ampel eine bittere finanzielle Überlebensfrage!“, so Belakowitsch.

Der Steuerfreibetrag von bis zu 15.000 Euro und der Wegfall des Dienstnehmerbeitrags zur Pensionsversicherung seien überhaupt nur eine „Kleinstlösung und damit ein Schuss in den Ofen“. „Vollmundig redet die Regierung davon, dass es für die Menschen attraktiver gemacht werden soll, länger als bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter zu arbeiten, um damit auch den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Länger im Erwerbsleben zu bleiben, muss sich aber nicht nur auszahlen, sondern muss auch belohnt werden und dabei versagt Schwarz-Rot-Pink auf ganzer Linie!“, kritisierte die freiheitliche Sozialsprecherin, für die heute NEOS-Klubobmann Shetty beim Pressefoyer nach dem Ministerrat die wahre Agenda der Verlierer-Ampel unverblümt auf den Tisch gelegt habe: „Während ÖVP und SPÖ von Freiwilligkeit und Respekt schwadronieren, kündigt ihr pinker Juniorpartner bereits ganz offen die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für die nächste Legislaturperiode an. Gut nur, dass es diese nächste Legislaturperiode für diese Regierung nicht geben wird, weil ihr die Österreicher bei der nächsten Wahl den Stecker ziehen und eine FPÖ-geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl sicherstellen werden. Und mit uns Freiheitlichen wird es keine Mehrbelastungen für Arbeitnehmer und Pensionisten geben, sondern echte Entlastung und Gerechtigkeit!“

Wer ein Leben lang hart gearbeitet habe, dem stehe auch das Recht auf eine Pension zu, die ihm ein leistbares Leben sichere: „Trotz jahrzehntelanger Arbeit neben der wohlverdienten Pension arbeiten zu müssen, weil sie nicht zum Auskommen reicht, ist ein Armutszeugnis für jede Regierung und respektlos gegenüber Leistungsträgern. Wir Freiheitliche sagen klar und deutlich: Wer ein Leben lang hart gearbeitet hat, hat sich eine sichere Pension in Würde verdient. Wer freiwillig länger arbeiten will, muss massiv entlastet und nicht mit solchen Brosamen abgespeist werden!“