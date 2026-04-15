Die ÖVGW im neuen Look

Wien (OTS) -

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) präsentiert sich 2026 zu ihrem 145-jährigen Bestehen in einem neuen, modernen Erscheinungsbild. Mit einem umfassenden Design-Refresh und einer neu gestalteten Website setzt die ÖVGW ein klares Zeichen für Zukunftsorientierung und digitale Weiterentwicklung.

„ Das neue Branding respektiert die Tradition und unterstreicht zugleich die Zukunftsfähigkeit der ÖVGW. Als ÖVGW-Präsident sehe ich in den nächsten Jahren die zentralen Herausforderungen in der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und in der Erreichung der europäischen Klimaziele bei gleichzeitiger Gewährleistung wettbewerbsfähiger Energiepreise für Unternehmen und Haushalte. Nur mit der Integration von Grünen Gasen wie Biomethan oder Wasserstoff kann das gelingen “, so ÖVGW-Präsident Stefan Wagenhofer.

Auch ÖVGW-Vizepräsident Nikolaus Sauer betont die Bedeutung klarer Rahmenbedingungen: „ Das neue ÖVGW-Design hat eine klare moderne Linie. Angesichts des Klimawandels und einer steigenden Ressourcennutzung braucht es auch seitens der Gesetzgebung klare, konkrete Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Wasserverfügbarkeit. Die Einführung einer Messpflicht für alle Wassernutzer sowie der Aufbau einer zentralen Datenbank über entnommene Wassermengen sind wichtige Schritte. Nur so können Behörden und Wasserversorger auf eine verlässliche Datenbasis zurückgreifen. “

Klare Gestaltung mit starker Markenbasis

Das neue Erscheinungsbild setzt auf eine reduzierte, moderne Designsprache. Die Farbwelt basiert auf den etablierten ÖVGW-Farben für Gas und Wasser. Die Farben Gelb für Gas und Blau für Wasser werden nun gezielt eingesetzt und sorgen so für eine klare Differenzierung der Themenbereiche. Ein zentrales Element des neuen Auftritts ist das monochrome Logo. Es gewährleistet eine konsistente Lesbarkeit über alle digitalen und analogen Anwendungen hinweg und folgt dem internationalen Trend hin zu reduzierten, zeitlosen Markenauftritten.

Moderne Website als Herzstück des Relaunches

Die neue Website entspricht nun sowohl optisch als auch technisch den aktuellen Anforderungen. Ziel des Relaunches war daher eine vollständige Neugestaltung unter Berücksichtigung moderner Standards. Die neue Website ist seit 31. März 2026 online, das überarbeitete Design wird schrittweise auf alle Anwendungen ausgerollt.

Über die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) unterstützt seit 1881 eine sichere Versorgung mit Gas und Trinkwasser nach dem neuesten Stand der Technik. Sie vertritt die Interessen ihrer Mitglieder aus den Bereichen Gas und Wasser und schafft mit ihrem Regelwerk einheitliche und anerkannte Standards.

Neben der Entwicklung von Richtlinien organisiert die ÖVGW ein breites Schulungsangebot, zertifiziert Produkte, Personen und Unternehmen und vergibt die ÖVGW-Qualitätsmarke.

Die ÖVGW ist die freiwillige Vertretung der österreichischen Gasnetzbetreiber und Trinkwasserversorger. Zu ihren Mitgliedern zählen alle Gasnetzbetreiber sowie über 308 Unternehmen aus dem Wasserbereich. Durch Kooperationen mit Landesverbänden vertritt sie zudem mehr als 2.000 Wasserversorger, die rund 80 % der zentral versorgten Bevölkerung mit Trinkwasser beliefern.

Im Mittelpunkt der Arbeit der ÖVGW steht die sichere Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und Gas.