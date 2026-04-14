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Korrektu/BUKO: Einladung Vortragsveranstaltung „Freie Berufe in Wandel – unabhängig, kompetent, verschwiegen“ mit Empfang und Networking
Mittwoch, 22. April 2026, 17.30 Uhr, Lokal 2, Elise Richter, Parlament Österreich, 1010 Wien
Die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) als Dachverband der neun Freiberufskammern - Österreichische Ärztekammer, Österreichische Apothekerkammer, Österreichische Notariatskammer, Österreichische Patentanwaltskammer, Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Kammer der Steuerberaterinnen und Steuerberater und Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, Österreichische Tierärztekammer, Österreichische Zahnärztekammer und der Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker - mit rund 91.500 hochqualifizierten Freiberuflerinnen und Freiberufler und in etwa 200.000 bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lädt in Kooperation mit dem Parlament zu einer Vortrags-Podiumsveranstaltung mit anschließendem Empfang.
Im Zuge der Veranstaltung werden unsere rechtsberatenden Berufe die freiberuflichen Kompetenzen, Werte und ethischen Standards als verschwiegene Säule der Rechtsicherheit vorstellen, dabei direkt auf die neuen An- und Herausforderungen des technologischen Wandels eingehen sowie Lösungen und Innovationen präsentieren.
PROGRAMM:
- Eröffnung durch Dr. Walter Rosenkranz, Präsident des Nationalrates
- Vortrag Freie Berufe: Für die wirklich wichtigen Dinge im Leben - "Wir wissen, wie’s geht!" – Dr. Daniel Alge, Patentanwalt und Präsident der Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO)
- Impulsreferat I: "Kein Privileg, sondern Freiheitsgarantie: Die Verschwiegenheit der Freien Berufe im Rechtsstaat" – Dr. Armenak Utudjian, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK)
- Impulsreferat II: “Freie Berufe als Säule der Rechtssicherheit” - Hon-Prof. Dr. Claus Spruzina Präsident der Österreichischen Notariatskammer
- Podiumsgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der fünf Parlamentsklubs – NAbg. Dr. Harald Stefan (FPÖ, Notar), NAbg. Dr. Jakob Grüner (ÖVP, Rechtsanwalt), NAbg. Dr. Christoph Matznetter (SPÖ, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer), NAbg. Mag. Gertraud Auinger-Oberzaucher (Neos, Unternehmerin), NAbg. Dr. Alma Zadic (Grüne, Juristin (korrigierte Berufsbezeichnung) und Justizministerin a.D.)
- Durch das Programm führt die Journalistin und Moderatorin Nina Kraft.
Wir würden uns über Ihren Besuch und ein gemeinsames Networking sehr freuen:
- Anmeldungen bis zum 20.4.2026 unter ANMELDUNG (korrigierter Link)
- Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich willkommen und ersuchen um ANMELDUNG PRESSE
Vortragsveranstaltung Freie Berufe im Wandel - unabhängig, kompetent, verschwiegen
Datum: 22.04.2026, 17:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Parlament, Raum 2, Elise Richter
Parlament
1010 Wien
URL: https://www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/1680829293F2A8541EFA2647A0290F88
Rückfragen & Kontakt
Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO)
GS Anita Reinsperger-Müllebner
Telefon: +43 1 533 22 86
[email protected] , https://www.freie-berufe.at
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