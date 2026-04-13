  • 13.04.2026, 16:58:02
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  • OTS0109

REMINDER: PK Soziale Lage der Studierenden

Präsentation der Studierenden-Sozialerhebung mit IHS und ÖH

Wien (OTS) - 

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner lädt gemeinsam mit dem Institut für Höhere Studien (IHS) und der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) zu einer Pressekonferenz ein.

Im Mittelpunkt steht die Präsentation der aktuellen Ergebnisse der Studierenden-Sozialerhebung, mit besonderem Fokus auf dem Thema Wohnen. Die Erhebung wird seit den 1970er-Jahren regelmäßig unter Studierenden in Österreich durchgeführt. Das KompetenzCentrum Surveyforschung des IHS erstellt die Studie im Auftrag des BMFWF.

Präsentation der Studienergebnisse der Studierenden-Sozialerhebung mit:

  • Eva-Maria Holzleitner, BMFWF
  • Anna Dibiasi, IHS
  • Selina Wienerroither, ÖH

Datum: 14.04.2026

Uhrzeit: 11:30 Uhr

Art: Pressekonferenz, Studienpräsentation

Ort: Student*innenheim Wihast - Haus Panorama
Brigittenauer Lände 224
1200 Wien

Bitte um Anmeldung via E-Mail, damit ein reibungslosen Zutritt organisiert werden kann. Betreff “Teilnahme SOLA” an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: [email protected]

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