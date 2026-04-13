Forschung für die ganze Familie: Science Show und Mitmachstationen an der FH Technikum Wien

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Langen Nacht der Forschung am 24. April lädt die FH Technikum Wien von 17:00 bis 22:00 Uhr zu einem kostenlosen Event für alle Forschungsinteressierten. Am Technikum-Hauptstandort in der Brigittenau liegt dieses Jahr der Fokus auf Familien. Tatkräftige Unterstützung kommt von Schüler*innen des Gymnasiums Klosterneuburg, die ihre bühnenerprobte Science Show parallel zu den Mitmachstationen der Fachhochschule quasi als Marathon bestreiten.

Science Show um zu jeder vollen Stunde

Die Show um 18:00, 19:00, 20:00 und 21:00 Uhr wird von engagierten Schüler*innen des Gymnasium Klosterneuburg, dem Partnergymnasium der FH Technikum, gestaltet. Besucher*innen erwartet eine mitreißende Präsentation voller spannender Experimente, überraschender Effekte und beeindruckender Demonstrationen aus der Welt der Naturwissenschaften, darunter: spektakuläre Wasserstoffexplosionen, Trockeneisexperimente, eine Plasmakanone und Elefantenzahnpasta.

Die Mitmachstationen im Überblick

Code Cracker – Gene Hacker mit WiKi: DNA ist wie ein geheimer Code aus vier Bausteinen A, T, G und C. Je drei Basen bilden ein Codon und bestimmen, wie Proteine aufgebaut sind. In diesem interaktiven Spiel entschlüsselst du DNA (Stufe 1) und veränderst sie mit CRISPR/Cas9 (Stufe 2). Teste dich auch im Quiz „Wahr oder Mythos – Wie viel weißt du über Genom Engineering?“

DNA ist wie ein geheimer Code aus vier Bausteinen A, T, G und C. Je drei Basen bilden ein Codon und bestimmen, wie Proteine aufgebaut sind. In diesem interaktiven Spiel entschlüsselst du DNA (Stufe 1) und veränderst sie mit CRISPR/Cas9 (Stufe 2). Teste dich auch im Quiz „Wahr oder Mythos – Wie viel weißt du über Genom Engineering?“ Game-Ecke: In unserer GAME-Ecke zeigen wir spielbare Projekte aus dem Informatik-Bachelor und der Gaming-Vertiefung im Master Creative and Human-Centered Technology. Ergänzt wird die Ausstellung durch Videos aus „Game & Level Design“. Die Arbeiten verbinden Programmierung, Game Design, KI und interaktive Technologien zu eigenen Spielerlebnissen. Alle Spiele können vor Ort mit Controller ausprobiert werden.

In unserer GAME-Ecke zeigen wir spielbare Projekte aus dem Informatik-Bachelor und der Gaming-Vertiefung im Master Creative and Human-Centered Technology. Ergänzt wird die Ausstellung durch Videos aus „Game & Level Design“. Die Arbeiten verbinden Programmierung, Game Design, KI und interaktive Technologien zu eigenen Spielerlebnissen. Alle Spiele können vor Ort mit Controller ausprobiert werden. FLARE - Safe Embedded Drone Control in a Gimbal (Ausstellung): Flare ist ein kompakter Drohnen-Demonstrator, der im Rahmen des FFG-geförderten SAMURAI-Projekts als Proof-of-Concept für einen größeren Multikopter entwickelt wurde. Auf einem Gimbal montiert, führt er in einer sicheren Umgebung stabilisierte Flüge durch und demonstriert dabei Echtzeitverarbeitung, sensorbasierte Stabilisierung, digitale Motorsteuerung sowie drahtlose Telemetrie unter Verwendung einer AURIX TC375-Plattform mit integrierten Sensoren und einem maßgeschneiderten Kommunikationsframework.

Flare ist ein kompakter Drohnen-Demonstrator, der im Rahmen des FFG-geförderten SAMURAI-Projekts als Proof-of-Concept für einen größeren Multikopter entwickelt wurde. Auf einem Gimbal montiert, führt er in einer sicheren Umgebung stabilisierte Flüge durch und demonstriert dabei Echtzeitverarbeitung, sensorbasierte Stabilisierung, digitale Motorsteuerung sowie drahtlose Telemetrie unter Verwendung einer AURIX TC375-Plattform mit integrierten Sensoren und einem maßgeschneiderten Kommunikationsframework. Immersive Medizin erleben: Tauche ein in spannende VR- und AR-Welten rund um den menschlichen Körper und das Sehen! Erkunde in einem interaktiven VR-Spiel die menschliche Anatomie. Teste mit Google-Cardboards, wie sich Sehbeeinträchtigungen wie der Graue Star oder Farbfehlsichtigkeit anfühlen. Schaffst du es, Aufgaben mit veränderten Sinnen zu meistern? Ein Erlebnis voller Spiel, Wissen und neuer Perspektiven!

Tauche ein in spannende VR- und AR-Welten rund um den menschlichen Körper und das Sehen! Erkunde in einem interaktiven VR-Spiel die menschliche Anatomie. Teste mit Google-Cardboards, wie sich Sehbeeinträchtigungen wie der Graue Star oder Farbfehlsichtigkeit anfühlen. Schaffst du es, Aufgaben mit veränderten Sinnen zu meistern? Ein Erlebnis voller Spiel, Wissen und neuer Perspektiven! Medizintechnik in der mixed Reality: Mit unseren beiden VR-Erlebnissen taucht ihr direkt in die Welt der modernen Medizin ein: Bedient in einer Trainingsumgebung einen virtuellen Vitalparameter-Monitor und lernt ihn zu bedienen. Oder ihr entdeckt im Anatomie-Spiel den menschlichen Körper auf völlig neue Weise, indem ihr Organe, Strukturen und Zusammenhänge interaktiv zusammensetzt. Einfach Headset aufsetzen, ausprobieren und erleben.

Mit unseren beiden VR-Erlebnissen taucht ihr direkt in die Welt der modernen Medizin ein: Bedient in einer Trainingsumgebung einen virtuellen Vitalparameter-Monitor und lernt ihn zu bedienen. Oder ihr entdeckt im Anatomie-Spiel den menschlichen Körper auf völlig neue Weise, indem ihr Organe, Strukturen und Zusammenhänge interaktiv zusammensetzt. Einfach Headset aufsetzen, ausprobieren und erleben. Technik trifft Sport und Ergonomie – wo ist die Verbindung? Bei dieser Station können Besucher*innen erleben, wie Technik genutzt wird, um sportliche und alltägliche Bewegungen zu analysieren und diese zu optimieren. Durch die Analysen können Bewegungen effizienter gestaltet und körperliche Beschwerden reduziert bzw. im besten Fall sogar komplett verhindert werden.

Lange Nacht der Forschung mit Science Show und Mitmachstationen

24. April 17:00 bis 22:00 Uhr

FH Technikum Wien, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

Gut erreichbar u.a. mit den Linien U6 (Dresdner Straße), 2, 12, 31 (Höchstädtplatz) und mit der S-Bahn (Traisengasse)

Fahrradabstellplätze reichlich vorhanden

Bildmaterial rund um die FH Technikum Wien: https://cloud.technikum-wien.at/s/WdHJJsCS7MWo5Df

Lange Nacht der Forschung mit Science Show und Mitmachstationen

Datum: 24.04.2026, 17:00 Uhr - 24.04.2026, 22:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6

1200 Wien

Österreich