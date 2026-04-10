- 10.04.2026, 14:59:32
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Einladung zur Pressekonferenz anlässlich der Ausstellung "Gutes Sammeln – Böses Sammeln. 150 Jahre Naturhistorisches Museum Wien"
Am Dienstag, dem 28. April 2026
Ort: Vortragssaal des NHM Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Einlass: ab 10.00 Uhr, Beginn: 10.30 Uhr
Das 150-jährige Jubiläum ist für das Naturhistorische Museum Wien Anlass für eine kritische Rückschau auf die eigene Geschichte. Dabei stehen die Lust am Sammeln und die Freude am Entdecken und Erforschen, die bis heute die Wissenschafter*innen antreiben, den Schattenseiten des Sammelns und der Sammlungen gegenüber. So entstand eine Ausstellung, die mit den üblichen Sehgewohnheiten bricht.
Begrüßung
Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien
Sprecher*innen & Führung in der Ausstellung
Univ.-Prof. Dr. Mathias Harzhauser, Direktor der Geologisch-Paläontologischen Abteilung
DDr. Martin Krenn, Direktor des Archivs für Wissenschaftsgeschichte
Dr. Anna E. Weinmann, Kuratorin für Mikropaläontologie, Geologisch-Paläontologische Abteilung
Mag. Agnes Mair, Abteilung für Wissenschaftskommunikation
sowie
Martin Schnabl, MA & Benedikt Haid, MA, Ausstellungsgestaltung, Umsetzung & Grafik, breadedEscalope
Mit der Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz unter: [email protected]
Pressematerial: Naturhistorisches Museum Wien - Pressemitteilung-Detailseite
Rückfragen & Kontakt
Naturhistorisches Museum Wien
Mag. Irina Kubadinow
Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Tel.: +43 (1) 521 77-410 | [email protected]
Mag. Klara Vakaj
Pressereferentin
Tel.: +43 (1) 521 77-626 | [email protected]
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