AVISO: PK Soziale Lage der Studierenden

Wien (OTS) -

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner lädt gemeinsam mit dem Institut für Höhere Studien (IHS) und der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) zu einer Pressekonferenz ein.

Im Mittelpunkt steht die Präsentation der aktuellen Ergebnisse der Studierenden-Sozialerhebung, mit besonderem Fokus auf dem Thema Wohnen. Die Erhebung wird seit den 1970er-Jahren regelmäßig unter Studierenden in Österreich durchgeführt. Das KompetenzCentrum Surveyforschung des IHS erstellt die Studie im Auftrag des BMFWF.

Präsentation der Studienergebnisse der Studierenden-Sozialerhebung mit:

Eva-Maria Holzleitner, BMFWF

Anna Dibiasi, IHS

Selina Wienerroither, ÖH

Datum: 14.04.2026

Uhrzeit: 11:30 Uhr

Art: Pressekonferenz, Studienpräsentation

Ort: Student*innenheim Wihast - Haus Panorama

Brigittenauer Lände 224

1200 Wien

Bitte um Anmeldung via E-Mail, damit ein reibungslosen Zutritt organisiert werden kann. Betreff “Teilnahme SOLA” an [email protected]