- 10.04.2026, 14:32:02
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AVISO: PK Soziale Lage der Studierenden
Präsentation der Studierenden-Sozialerhebung mit IHS und ÖH
Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner lädt gemeinsam mit dem Institut für Höhere Studien (IHS) und der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) zu einer Pressekonferenz ein.
Im Mittelpunkt steht die Präsentation der aktuellen Ergebnisse der Studierenden-Sozialerhebung, mit besonderem Fokus auf dem Thema Wohnen. Die Erhebung wird seit den 1970er-Jahren regelmäßig unter Studierenden in Österreich durchgeführt. Das KompetenzCentrum Surveyforschung des IHS erstellt die Studie im Auftrag des BMFWF.
Präsentation der Studienergebnisse der Studierenden-Sozialerhebung mit:
- Eva-Maria Holzleitner, BMFWF
- Anna Dibiasi, IHS
- Selina Wienerroither, ÖH
Datum: 14.04.2026
Uhrzeit: 11:30 Uhr
Art: Pressekonferenz, Studienpräsentation
Ort: Student*innenheim Wihast - Haus Panorama
Brigittenauer Lände 224
1200 Wien
Bitte um Anmeldung via E-Mail, damit ein reibungslosen Zutritt organisiert werden kann. Betreff “Teilnahme SOLA” an [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: [email protected]
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