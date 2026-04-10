Österreich beweist Innovationskraft für die Industrie

Wien (OTS) -

Die „Mission Innovation Net-Zero Industries Awards“ zeichnen zum dritten Mal herausragende österreichische Projekte und Persönlichkeiten aus, die mit innovativen Lösungen die Dekarbonisierung der Industrie vorantreiben. Die Preisträger:innen wurden heute im Rahmen des „International Vienna Energy and Climate Forum“ (IVECF) in der Wiener Hofburg präsentiert und sie beweisen: Österreich ist ein Innovationsstandort im Bereich klimaneutrale Industrie.

Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Industrie ist eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre. Mit der Net-Zero Industries Mission werden gezielt Projekte gefördert, die neue technologische Wege aufzeigen und deren Umsetzung beschleunigen. Der „Mission Innovation Net-Zero Industries Award“ wird in den Kategorien „Outstanding Project“, „Female Innovator“ und „Young Talent“ vergeben. Die Net-Zero Industries Mission, gegründet 2022 und gemeinsam von Österreich und Australien geleitet, ist eine globale Initiative, die den Übergang energieintensiver Industrien zur Klimaneutralität beschleunigt.

Innovationsminister Peter Hanke: „Die heute ausgezeichneten Projekte beweisen, dass die Transformation der Industrie keine Zukunftsvision mehr ist, sondern bereits stattfindet. Die prämierten Initiativen stehen für Innovationskraft, technologische Exzellenz und den klaren Willen, Verantwortung zu übernehmen. Die Transformation der energieintensiven Industrie zählt zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit – und die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger liefern konkrete Antworten darauf. Sie zeigen, wie Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz erfolgreich miteinander verbunden werden können, setzen Maßstäbe und geben Orientierung – weit über einzelne Projekte und Länder hinaus.“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl: „In der Industrie braucht es skalierbare Lösungen, die Emissionen nachhaltig reduzieren und wirtschaftlich tragfähig sind. Genau hier setzen wir mit unseren Programmen an. Wir unterstützen die Innovationskraft heimischer Unternehmen und tragen dazu bei, dass Innovationen ‚Made in Austria‘ international Anerkennung finden. Die Preisträger:innen zeigen eindrucksvoll, wie klimafitte Lösungen schnell und effektiv umgesetzt werden können.“

Urban Peyker, Mission Director der Net-Zero Industries Mission: „Die diesjährigen Preisträger:innen verbinden technologische Exzellenz mit konkreter Umsetzbarkeit und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Transformation energieintensiver Industrien weltweit.“

„Net-Zero Industries Award“ – die besten Projekte aus Österreich

Outstanding Project: NEFI GreenBricks – Die CO₂-neutrale Ziegelei

Mit dem Projekt GreenBricks setzt Wienerberger gemeinsam mit Partnern neue Maßstäbe in der Ziegelproduktion. Ziel ist die Entwicklung und Umsetzung einer vollständig CO₂-neutralen Ziegelei am Standort Uttendorf. Durch den Einsatz erneuerbarer Energie, innovativer Prozessführung und intelligenter Systemintegration wird die energieintensive Produktion grundlegend transformiert. Das Projekt zeigt, wie industrielle Kernprozesse erfolgreich dekarbonisiert und gleichzeitig wirtschaftlich betrieben werden können.

Female Innovator: Dr. Sara Vecchiato (IFA Tulln)

Dr. Sara Vecchiato wird für ihre herausragenden Beiträge im Bereich nachhaltiger industrieller Prozesse ausgezeichnet. Am IFA Tulln arbeitet sie an innovativen Lösungen zur Nutzung biogener Ressourcen und zur Reduktion industrieller Emissionen. Ihre Forschung verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit hoher Anwendungsorientierung und trägt wesentlich dazu bei, neue Wege für eine klimafreundliche Industrie zu eröffnen.

Young Talent: Rene Baumann (AEE Intec)

Rene Baumann von AEE Intec überzeugt als vielversprechendes Nachwuchstalent im Bereich industrieller Energiesysteme. Seine Arbeit fokussiert sich auf die Integration erneuerbarer Energien und die Optimierung industrieller Prozesse. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung effizienter und nachhaltiger Energiesystemlösungen für die Industrie von morgen.

Die internationalen Gewinner:innen wurden bereits im November 2025 im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Belém (COP 30) ausgezeichnet.

Über die Mission Innovation und die „Net-Zero Industries“-Mission

Die Net-Zero Industries Mission ist Teil der globalen Initiative Mission Innovation und verfolgt das Ziel, die Transformation energieintensiver Industrien hin zur Klimaneutralität zu beschleunigen. Durch internationale Zusammenarbeit, gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung sowie die Skalierung innovativer Technologien stärkt sie die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Industrie gleichermaßen.

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Gewinner des Net-Zero-Industries Award 2025