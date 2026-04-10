  • 10.04.2026, 12:27:32
  • /
  • OTS0088

Schwarz zu WIFO-Prognose: Erneuerbaren-Ausbau entscheidet über Österreichs Wohlstand

Grüne fordern Erneuerbaren-Turbo und Entlastungsmaßnahmen, die diesen unterstützen und nicht entgegenwirken

Wien (OTS) - 

„WIFO-Chef Gabriel Felbermayr hat heute bei der Präsentation der Frühjahrsprognose eindrücklich demonstriert, wie abhängig Österreich von Öl und Gas ist. Weil die Preisentwicklung der fossilen Brennstoffe wegen des Kriegs im Iran unsicher ist, musste das WIFO gleich drei Prognosen errechnen. Alle drei zeigen: Steigt der Öl-Preis, sinkt in Österreich das Wirtschaftswachstum“, kommentiert Jakob Schwarz, Budgetsprecher im Grünen Parlamentsklub und fordert: „Diese Abhängigkeit muss endlich aufhören! Auch Gabriel Felbermayr hat das heute eingemahnt: Nur mit beschleunigtem Ausbau der Erneuerbaren Energien und Übertragungsnetze kommen wir da raus. Die Regierung muss daher unbedingt beim Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz nachschärfen. Es brauch hier mehr Ambition und Mut. Von Blockierern in den Bundesländern dürfen wir uns nicht länger aufhalten lassen!“

„Auch bei der Inflationsbekämpfung hat das WIFO der Regierung klare Empfehlungen mitgegeben. Es gäbe Möglichkeiten die Menschen im Land zu entlasten, wenn sich die Regierung nur trauen würde, die richtigen Maßnahmen zu setzen. Wenn man klimaschädliche Subventionen wie das Dienstwagenprivileg abschaffen würde, wären hunderte Millionen Euro frei. Auch eine faire Besteuerung von Erbschaften Superreicher würde Spielraum bieten, um etwa die Abgaben auf Arbeit zu senken. Die Spritpreisbremse ist eine notwendige Symptom-Bekämpfung, aber ohne das strukturellen Problem der fossilen Abhängigkeit anzugehen, wird die Inflation nicht wirkungsvoll bekämpft werden können“ sagt Jakob Schwarz.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright