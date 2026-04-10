Rentable Steuertage des PVÖ Vorarlberg

Bregenz (OTS) -

Vor allem Bezieher*innen kleiner Pensionen machte auch heuer wieder der Pensionistenverband (PVÖ) Vorarlberg beim Zurückholen der Negativsteuer glücklich. Aber auch Pensionist*innen mit festgestellter Behinderung, hohen Gesundheitsausgaben oder Pflegegeldbezieher*innen, freuten sich über teils beachtliche Gutschriften, die mehrere tausend Euro betrugen.

PVÖ-Digi-Coaches helfen bei ID-Austria

Die Ombudsleute des PVÖ legten sich auch heuer wieder voll ins Zeug und standen hunderten Abgabenpflichtigen bei den Beratungsstellen in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz zur Verfügung. In Summe führte das Bemühen der Berater*innen zu einer Gesamtsteuergutschrift von über 250.000 EUR, die nun die Vorarlberger mehr in der Brieftasche haben. Hilfreich war zudem, dass die PVÖ-Digi-Coaches auch bei Fragen zu Finanzonline mit 2-Faktoren-Authentifizierung oder ID-Austria parallel ihre Sprechtage abhielten.

Strengere Auslegungen durch das Finanzamt

Dennoch mussten die Steuerzahler mit strengeren Auslegungen durch das Finanzamt zurechtkommen. So wurde der Maßstab bei der „Negativsteuer“ höher angesetzt. Progressionseinkünfte wurden hinzugerechnet, was dazu führte, dass Betroffene in diesem Jahr bei Überschreitung der Freigrenze um die Rückerstattung der KV-Beiträge umfielen.

Unstimmigkeiten beim Thema Grenzgänger

Aber auch bei der Krankenversicherungspflicht gab es Unstimmigkeiten mit der Behörde. Betroffen waren Grenzgänger*innen, die bei Auslandsbeschäftigung Krankenversicherungsbeiträge an eine private Versicherung entrichten. Diese Beiträge konnten nicht mehr berücksichtigt werden, sobald festgestellt wurde, dass in Österreich ein Pflichtversicherungsverhältnis besteht – wie es bei Weiterarbeit und gleichzeitigem Bezug einer österreichischen Pension der Fall ist. Bisher war dies nur bis zur Höhe der inländischen Beiträge und periodengerecht der Fall. Hier laufen bereits Beschwerden, die der PVÖ eingebracht hat.

Berater*innen stehen bereit

Jedes Jahr, spätestens ab Mitte März, bieten die Berater*innen und Ombudsleute des PVÖ Vorarlberg diesen Service an. Während des gesamten Jahres steht der Landesverband für Fragen u.a. zu Pensionen, Pflege, Gesundheit, Steuern zur Verfügung. Interessierte können sich beim Pensionistenverband (PVÖ) Vorarlberg unter 05574/45995 melden. (Schluss)