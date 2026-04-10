  • 10.04.2026, 10:35:32
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WB-Graf zu Konjunkturprognosen: Jetzt Betriebe entlasten und Planungssicherheit schaffen!

Wien (OTS) - 

Die heute veröffentlichten Konjunkturprognosen von WIFO und IHS zeigen deutlich, dass sich die geopolitischen Spannungen und Unsicherheiten zunehmend auf die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich durchschlagen. Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf sieht darin eine klare Handlungsaufforderung für rasches und entschlossenes Handeln.

„Die aktuellen Zahlen machen deutlich, dass sich die fragile globale Lage spürbar auf unsere heimische Konjunktur auswirkt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen unsere Betriebe vor allem Stabilität, Verlässlichkeit und spürbare Entlastung“, betont Graf.

Die Generalsekretärin unterstreicht, dass Unternehmen nur dann investieren und Beschäftigung sichern können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen: „Unsere Betriebe sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, zu investieren und Arbeitsplätze zu sichern. Dafür brauchen sie aber Planungssicherheit und einen klaren Kurs ohne zusätzliche Belastungen.“

Angesichts dieser Entwicklungen ist es nun entscheidend, gezielte Entlastungsschritte zu setzen. Dazu gehört eine spürbare Senkung der Lohnnebenkosten, um den Faktor Arbeit nachhaltig zu entlasten und Beschäftigung zu fördern. Ebenso notwendig ist ein konsequenter Bürokratieabbau, um unternehmerische Tätigkeit zu erleichtern und Ressourcen freizusetzen. Darüber hinaus brauche es ein klares Bekenntnis, im kommenden Doppelbudget keine neuen Steuern oder Abgaben vorzusehen.

„Gerade jetzt ist es entscheidend, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken, anstatt ihn durch zusätzliche Kosten zu schwächen. Jede neue Belastung würde Investitionen bremsen und damit auch Wachstum und Beschäftigung gefährden. Wer heute die richtigen Maßnahmen setzt, schafft die Grundlage für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung von morgen. Es braucht jetzt Mut zu Entlastung, Reformen und klaren Perspektiven für unsere Unternehmen“, so Graf abschließend.

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