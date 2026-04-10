  • 10.04.2026, 09:30:39
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  • OTS0021

Einladung zur Pressekonferenz ÖBB Bilanz 2025

Wien (OTS) - 

Das Vorstandsteam der ÖBB-Holding AG lädt Sie herzlich zur Präsentation der ÖBB Konzernbilanz 2025 ein.

Im Rahmen einer hybriden Pressekonferenz informieren CEO Andreas Matthä und CFO Manuela Waldner über das vergangene Geschäftsjahr 2025 und geben einen Ausblick auf die kommenden Entwicklungen.

  • Datum: Freitag, 17. April 2026
  • Zeit: 10:30 Uhr (MEZ)
  • Ort: Open Innovation Lab (1.OG), ÖBB Unternehmenszentrale, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien

Wenn Sie persönlich teilnehmen wollen, dann bitten wir um Anmeldung per E-Mail an [email protected]

Die Pressekonferenz wird live in deutscher und englischer Sprache übertragen.

Hier die Links zum Livestream:

Deutsch: https://presse.oebb.at/de/oebb-bilanz-2025
Englisch: https://presse.oebb.at/en/oebb-bilanz-2025

Ihre Fragen können Sie direkt über das Formular unter dem Livestream stellen. Diese werden während der Pressekonferenz live beantwortet.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen & Kontakt

ÖBB Konzernkommunikation
Telefon: +43 664 888 36 400
E-Mail: [email protected]

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