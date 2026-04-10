Stögmüller zu gesunkener ODA-Quote: Österreich muss sein internationales Engagement aufrechterhalten und weitere Einsparungen stoppen

Wien (OTS) -

Die jüngsten Zahlen des Entwicklungshilfeausschusses (DAC) der OECD zeigen einen besorgniserregenden Trend: Die öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen (Official Development Assistance, ODA) sind 2025 weltweit stark gesunken. Auch Österreich reiht sich in diese Entwicklung ein – die heimische ODA-Quote ist von 0,38 auf nur noch 0,33 Prozent des Bruttonationaleinkommens gefallen. Von dem angegebenen Ziel, 0,7 Prozent des BNE in internationale Entwicklung zu investieren, ist Österreich wieder peinlich weit entfernt. Der Sprung nach unten ist gewaltig.

Für David Stögmüller, Sprecher der Grünen für Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, ist diese Entwicklung alarmierend: „Während weltweit Krisen eskalieren und hunderte Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, zieht sich Österreich zunehmend aus seiner internationalen Verantwortung zurück. Weitere Kürzungen werden massive Auswirkungen, nicht nur auf die ärmsten Länder des globalen Südens, sondern mittel- und langfristig auch auf wohlhabendere Länder weltweit haben. Der bröckelnde Zusammenhalt und fehlende Solidarität werden Spuren hinterlassen – die Folgen werden alle zu spüren bekommen.“

Angesichts derzeitiger Herausforderungen wie bewaffneter Konflikte, der voranschreitenden Klimakrise und steigendem Hunger und steigender Armut ist es strategisch wichtig, die Mittel zumindest wieder auf das Niveau von 2024 zu heben. Eine stabile internationale Ordnung und nachhaltige Entwicklung sind zentrale Voraussetzungen für Sicherheit und Wohlstand. „Gerade als Kandidat für den UN-Sicherheitsrat kurz vor der Wahl im Juni hat Österreich eine besondere Verantwortung. Es braucht ein starkes internationales Engagement Österreichs, das sich im bevorstehenden Doppelbudget 2027/28 auch klar ablesen lässt, auch wenn der Gürtel insgesamt enger geschnallt werden muss“, fordert Stögmüller.