ÖMG Sandbox mit dem KFV: Vom Ladeanschluss zur Love Brand – wie E-Mobilität wirklich gekauft wird

Wien (OTS) -

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft lud gestern gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit zur neuesten Ausgabe der ÖMG Sandbox. Unter dem Titel „Vom Ladeanschluss zur Love Brand – wie E-Mobilität wirklich gekauft wird“ diskutierten Expert:innen aus Marketing, Mobilität, Psychologie, Wissenschaft & Forschung die entscheidenden Faktoren für den Markterfolg der E-Mobilität.

Im Fokus der Veranstaltung stand die Frage, wie es gelingt, E-Mobilität nicht nur funktional, sondern emotional aufzuladen und nachhaltig im Bewusstsein der Konsument:innen zu verankern. Denn: Der reine Ladeanschluss verkauft noch kein Auto – erst starke Marken, Vertrauen und klare Nutzenkommunikation machen aus Technologie echte Kaufentscheidungen.

Gemeinsam mit hochkarätigen Teilnehmer:innen wurden zentrale Herausforderungen und Chancen beleuchtet. Dabei zeigte sich deutlich, dass neben Infrastruktur und Preisgestaltung vor allem Markenführung, Nutzererlebnis und verständliche Kommunikation entscheidend sind, um Vorbehalte abzubauen und Begeisterung zu schaffen. Mit dabei waren Christian Clerici, vibe moves you; Bettina Schützhofer, sicher unterwegs; Markus Palzer-Khomenko, Climate Lab; Silvia Halasek, Brokkoli; Christine Wahlmüller-Schiller, AIT; Jörg Fessler, Unique Werbeagentur; Armin Kaltenegger, KFV; Rainer Kastner, Verkehrspsychologe; Christoph Feymann, KFV; Peter Rosenkranz, media4more; Magdalena Leithner, KFV und Alexander Oswald, ÖMG-Präsident.

„Wir brauchen klare Regeln auf höchster gesellschaftlicher Ebene – aber vor allem eine positive, nachvollziehbare Kommunikation. Kommunikation darf auch in diesem Thema unterhalten.“ so ÖMG-Präsident Alexander Oswald.

Ein zentrales Learning der Diskussion: E-Mobilität muss stärker als ganzheitliches Erlebnis gedacht werden – von der ersten Information über den Kauf bis hin zur täglichen Nutzung. Unternehmen sind gefordert, ihre Angebote konsequent aus Kund:innensicht zu entwickeln und Vertrauen in eine noch junge Technologie aufzubauen.

„Verkaufen heißt, zuzuhören: Was brauchst du wirklich? Ideologien dürfen dabei keine Rolle spielen – entscheidend ist, für jede:n Kund:in die passende Mobilitätslösung zu finden: individuell, ehrlich und auf Augenhöhe.“ sagt Christoph Feymann vom KFV.

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in Publikationen für ÖMG-Mitglieder, sowie in das Buchprojekt „E-Mobilität“ des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) ein.

Die ÖMG Sandbox bot einmal mehr eine Plattform für offenen Austausch, neue Perspektiven und praxisnahe Insights – mit dem Ziel, aktuelle Marketingherausforderungen gemeinsam zu reflektieren und zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln.

Über die ÖMG Sandbox

Die ÖMG Sandbox ist ein moderiertes Diskussionsformat der Österreichischen Marketing-Gesellschaft, bei dem ausgewählte Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft in kleiner Runde aktuelle Marketingthemen diskutieren und gemeinsam neue Perspektiven entwickeln.

Über das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) wurde 1959 als unabhängiger Verein gegründet und setzt sich seit 60 Jahren für Unfallverhütung und die Erhöhung der Sicherheit in Österreich ein. Dabei stehen heute die körperliche und die sachliche Unversehrtheit des Menschen im Mittelpunkt der Tätigkeiten. Die Tätigkeitsbereiche des KFV umfassen die Präventionsgebiete Unfallprävention im Straßenverkehr, Haushalts-, Freizeit- bzw. Sportunfälle sowie Eigentumsschutz.