  • 09.04.2026, 17:52:02
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  • OTS0152

Österreichische Hochschüler_innenschaft erfreut über Einführung des digitalen Studentenausweis.

Wien (OTS) - 

Die heutige Vorstellung des digitalen Studentenausweis ist in den Augen der Österreichischen Hochschüler_innenschaft positiv zu beurteilen. Erfreut zeigt sich die bundesweite Vertretung der Studierenden auch darüber, dass Datenschutzbedenken, welche die ÖH im Vorfeld geäußert hatte, in die Umsetzung einbezogen wurden.

Vereinfachung des Studienalltags

„Der digitale Studentenausweis ist ein Schritt in Richtung mehr Barrierefreiheit und erleichtert den Studienalltag.“, freut sich Selina Wienerroither aus dem Vorsitzteam der ÖH über die Einführung. “Studierende sind ohnehin oftmals mit vielen bürokratischen Hürden konfrontiert – der digitale Studienausweis und die damit verbundene Online-Zulassung spart Zeit und unnötige Wege an die Uni.“

Datenschutz als wichtiges Anliegen

Für die Österreichische Hochschüler_innenschaft war im Vorfeld vor allem ausreichende Datensicherheit von hoher Priorität. Durch die ausschließliche Speicherung auf den Geräten der Nutzer_innen wurde hier auf die Bedenken der ÖH eingegangen und in die Umsetzung miteinbezogen. „Wir freuen uns sehr, dass die Forderungen der ÖH hier einbezogen wurden“, betont Viktoria Kudrna (ÖH-Vorsitz). „Noch im November haben wir in einer Stellungnahme darauf gepocht.“, führt sie aus.

Flächendeckende Verbesserung

„Es ist ein wichtiger Schritt, dass der digitale Studienausweis nicht nur den Universitäten vorbehalten ist, sondern auch an die FHs kommt“, zeigt sich Umut Ovat erfreut. „Neben Führerschein, Reisepass und Personalausweis ist nun auch der Studentenausweis digital verfügbar – das macht für alle einen Unterschied.“

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