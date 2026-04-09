  • 09.04.2026, 15:52:02
  • /
  • OTS0145

FPÖ – Ecker zu Gewalt gegen Frauen: „Regierung verschläft Digitalisierung und liefert nur Ankündigungspolitik“

Wien (OTS) - 

„Die Ankündigung der schwarz-rot-pinken Regierung, ein Verbot sexualisierter Deepfakes rasch auf den Weg zu bringen, ist ein weiteres Beispiel für reine Überschriftenpolitik ohne klare Umsetzungsperspektive“, so FPÖ-Frauensprecherin NAbg Rosa Ecker zu den aktuellen Plänen der Regierung.

„So wollen nun ÖVP, SPÖ und NEOS ein Verbot sogenannter sexualisierter Deepfakes erarbeiten, konkrete gesetzliche Formulierungen liegen jedoch noch nicht vor. Dass hier zunächst wieder Arbeitsgruppen, runde Tische und Ankündigungen im Vordergrund stehen, zeigt das Grundproblem dieser Regierung. Sie verwaltet nämlich Probleme, anstatt sie zu lösen“, so Ecker.

„Die schwarz-rot-pinke Regierung ist auch in diesem Bereich vor allem nur durch Ankündigungen aufgefallen, während echte Fortschritte ausbleiben. Statt PR-Terminen braucht es endlich auch in der Frauenpolitik eine klare Strategie“, forderte Ecker.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright