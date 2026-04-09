AVISO: Pressekonferenz "Der große Wandel. So shoppt Österreich 2026" am 16. April

Wien (OTS) -

Inflation, Iran-Krieg, Bürokratielawine, Online-Boom: Der österreichische Handel steht auch 2026 unter Dauerdruck. Dabei ist die Branche mit 92.000 Unternehmen und 615.000 unselbständig Beschäftigten ein entscheidender Motor für die Wirtschaft. Allein der private Konsum trägt rund die Hälfte zum BIP bei.

Kauflaune oder Kaufzurückhaltung? Österreichs Konsum unter dem Brennglas.

Welche Hypes und Trends die Konsumausgaben der österreichischen Bevölkerung im stationären Einzelhandel sowie im Onlinehandel aktuell antreiben und welche Auswirkungen die Inflation sowie der Iran-Krieg zuletzt auf unser Einkaufsverhalten hatte, untersucht die brandneue Studie "Der große Wandel. So shoppt Österreich 2026".

Wie haben sich die Konsumausgaben der Österreicher in den wichtigsten Handelsbranchen in den letzten 10 Jahren entwickelt?

der Österreicher in den wichtigsten Handelsbranchen in den letzten 10 Jahren entwickelt? Wie entwickelt sich die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Österreich? Welche Bundesländer und Regionen gewinnen, welche verlieren?

in Österreich? Welche und Regionen gewinnen, welche verlieren? Premium vs. Diskont: Wo bleibt die Mitte? Und welche Rolle spielt der Onlinehandel ?

Wo bleibt die Mitte? Und welche Rolle spielt der ? Longevity, Meatless, Pet Economy & Biohacking: Welche Trends sind auf dem Vormarsch?

Welche Trends sind auf dem Vormarsch? Welche Auswirkungen hat der Konsumwandel auf die heimischen Verkaufsflächen ?

? Wie stark beeinflussen die Inflation sowie geopolitische Spannungen (Iran-Krieg) den Konsum?

sowie (Iran-Krieg) den Konsum? Krisenresilienz: Wie ist die Versorgungslage und wie stabil sind unsere Lieferketten ?

Wie ist die Versorgungslage und wie stabil sind unsere ? Welche politischen Empfehlungen ergeben sich daraus für den Handel?

Diese und viele weitere Fragen beleuchten der österreichische Handelsverband und RegioPlan Consulting in der gemeinsamen Marktstudie, die wir Ihnen gerne im Rahmen eines Pressegesprächs vorstellen möchten. Darüber hinaus werden Zahlen und Fakten der neuesten HV-Händlerbefragung (Q2/2026) präsentiert.

Was Sie erwartet? Brandneue Zahlen, spannende Consumer-Trends, valides Datenmaterial, eine kompakte, objektive Interpretation der Ergebnisse sowie konkrete politische Handlungsempfehlungen.

Ihre Gesprächspartner:

Romina Jenei , Geschäftsführerin RegioPlan Consulting,

Österreichs führende Expertin für Standort- und Marktanalysen im Handel

, Geschäftsführerin RegioPlan Consulting, Österreichs führende Expertin für Standort- und Marktanalysen im Handel Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverband,

Bundesweiter Sprecher einer Branche mit über 303 Milliarden Euro Jahresumsatz



Zur Pressekonferenz am Donnerstag, 16. April, ab 09:30 Uhr im Presseclub Concordia laden wir Sie herzlich ein.

Wir bitten um eine zeitnahe Anmeldung via E-Mail an [email protected]

Pressekonferenz: "Der große Wandel. So shoppt Österreich 2026"

Studienpräsentation + Händlerbefragung (auch online)

Datum: 16.04.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien