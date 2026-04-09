AVISO: Aktuelle Zahlen aus dem Zivildienst mit Bundesministerin Claudia Plakolm

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 10. April 2026, um 9.30 Uhr lädt Bundesministerin Claudia Bauer gemeinsam mit dem Leiter der Zivildienstserviceagentur, Ferdinand Mayer, zur Präsentation der aktuellen Zivildienstzahlen für das erste Quartal 2026 ins Bundeskanzleramt.

Termin für Medien:

9.30 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).