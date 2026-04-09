hitschies bringt Beachvolleyball zurück an den Wörthersee – und live auf die Bildschirme der Fans!

Obertauern/Pörtschach am Wörthersee (OTS) -

Genau zehn Jahre nach der letzten großen Beachparty am Wörthersee ist es nun amtlich: Heuer wird am See wieder gebaggert, gefeiert und Weltklassesport geboten! Unter der Schirmherrschaft der Kult-Süßwarenmarke hitschies ist es gemeinsam mit dem Kärntner Veranstalter Marcus Mitzner gelungen, das legendäre Sandkisten-Feeling zurück nach Kärnten zu holen. Vom 22. bis 25. Mai wird in der eigens für das Turnier umgebauten Werzers Arena vier Tage lang das „hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ ausgetragen – und via JOYN in Österreich, Deutschland und der Schweiz in voller Länge live übertragen.

Der offizielle Startschuss erfolgte bereits heute mit einem besonderen Spektakel: Auf 2.000 Metern Seehöhe fand auf dem höchstgelegenen Beachvolleyball-Platz der Alpen ein Snow-Show-Match statt. Die österreichischen Beachvolleyball-Profis Jana Zierler, Alisa Boyd, Xandi Huber und Felix Friedl spielten vor beeindruckender Bergkulisse in Obertauern groß auf. Den symbolischen ersten Aufschlag mit dem offiziellen Matchball übernahm Olympiasieger Benjamin Karl quasi „volley“, um das Leder direkt im Anschluss mit dem Rennrad in das 117 Kilometer entfernte Pörtschach zu liefern. Ein gelungener Auftakt – und zugleich ein Vorgeschmack auf Karls zweite Sportlerkarriere als Radprofi.

Benjamin Karl, Olympiasiger und Radprofi in spe: „ Ich fahre zurzeit ohnehin jeden Tag mindestens diese Distanz mit dem Rad, ich bin also voll im Training. Heute hatte ich eben zusätzlich einen Beachvolleyball im Gepäck – und jede Menge Vorfreude auf das hitschies MASTERS zu Pfingsten! “

Süße Marktoffensive in Österreich

Mit dabei waren auch die hitschies-Geschwister Julia Hitschler und Philip Hitschler-Becker. Das Familienunternehmen treibt aktuell mit seinen Kult-Produkten wie Drachenzungen, Ufos und Schnüren eine intensive Marktoffensive in Österreich voran. Nach der kürzlich besiegelten Kooperation mit dem ÖFB-Nationalteam sammeln sie nun mit der Rückkehr des Beachvolleyball-Sports an den Wörthersee weitere Sympathiepunkte.

Julia Hitschler, Geschäftsführung, People, Brand & Digital, hitschler International: „ Wir lieben es, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern – und genau darum geht es beim Beachvolleyball. Dieser Sport passt perfekt zu unserer Marke, weil er Action, Lifestyle und das süße Leben vereint! “

Philip Hitschler-Becker, CEO hitschler International: „ Der Wörthersee ist für uns ein Symbol für Sommer, Leichtigkeit und ein Stück Heimat. Wir freuen uns riesig, dass hitschies Teil dieses großartigen Comebacks ist. Wir wollen zeigen, dass ein buntes Lebensgefühl nicht nur im Beutel steckt, sondern auch im Sand, am Strand und am See spürbar wird – mit Teamgeist, Energie und lächelnden Gesichtern. “

Bilder der Ankunft an der Schiffsanlegestelle Werzers Bootshaus finden Sie ab heute, 20:00 Uhr, HIER.

Ausblick auf das Turnier

Das „hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ ist das klare Highlight der diesjährigen win2day Beach Volleyball Tour PRO. Dank spezieller Wildcards werden bei diesem Turnier auch internationale Top-Stars der Beach Volleyball World Tour an den Start gehen.

Über hitschler International GmbH

Die hitschler International GmbH mit Sitz in Hürth ist ein führender deutscher Süsswaren Hersteller. Gegründet 1929, steht das Familienunternehmen für Qualität, Innovation und Vielfalt. Zum Sortiment gehören Kaubonbons, Fruchtgummi, und vegane Süsswaren, die mittlerweile im breiten Handel in Österreich erhältlich sind. Seit November 2017 führt Philip Hitschler-Becker das Familienunternehmen in vierter Generation, nun gemeinsam mit seinen Geschwistern Julia und Nicolas. Er hat die Marke über die Social-Media-Kanäle @philip_hitschler und @hitschies.official erfolgreich für eine junge Zielgruppe geöffnet und einen darauf zugeschnittenen Marken Relaunch mit dem neuen Claim „Nasch dein Ding.“ etabliert.