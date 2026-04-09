  • 09.04.2026, 12:57:03
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  • OTS0104

Birgit Binnyei übernimmt Fachbereichsleitung Ausbildung der ASW

Mag. Birgit Binnyei, Fachbereichsleiterin Ausbildung ASW
Wien (OTS) - 

Mit Jahresbeginn 2026 übernahm die Juristin Birgit Binnyei die Leitung des Fachbereichs Ausbildung der ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen). Sie bringt langjährige Erfahrung im Bildungsmanagement mit Fokus auf Wirtschaftsberufe sowie in der Begleitung komplexer unternehmerischer Transformationsprozesse mit.

Mit Mag. Birgit Binnyei gewinnt die ASW eine ausgewiesene Expertin an der Schnittstelle von Wirtschaft, Recht und Bildung. Zuletzt war sie als Head of Executive Office CEO bei der VAMED-Gruppe tätig und begleitete dort strategische Steuerungs- und Entscheidungsprozesse auf höchster Managementebene im internationalen Gesundheitsumfeld. Zuvor war sie über 20 Jahre im Bildungsbereich aktiv: Für die Europa-Wirtschaftsschulen (EWS Wien) verantwortete sie unter anderem Studienleitung und Lehrplanentwicklung sowie zahlreiche internationale Kooperationen und EU-Projekte.

„Die ASW steht für exzellente berufsspezifische Ausbildungen für die Branche der Wirtschaftstreuhänder:innen, die Theorie und Praxis auf höchstem Niveau verbinden. Mein Anspruch ist es, unsere Programme konsequent weiterzuentwickeln – fachlich fundiert, didaktisch innovativ und mit klarem Blick auf die Anforderungen eines sich dynamisch wandelnden wirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds“, so Birgit Binnyei.

ASW-Geschäftsführerin Sandra Allmayer und ASW-Geschäftsführer Georg Klenner betonen die fachliche und persönliche Bedeutung der Neubesetzung: „Mit Birgit Binnyei gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die sowohl die Sprache der Wirtschaft als auch jene der Bildung in besonderer Weise versteht. Gerade in Zeiten zunehmender regulatorischer Komplexität, Digitalisierung und veränderter Lerngewohnheiten ist es entscheidend, Ausbildung neu zu denken – strukturell, didaktisch und organisatorisch. Gemeinsam werden wir die ASW als führende Bildungsinstitution für Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen weiter stärken, Innovation zukunftsweisend – unter Einbeziehung von Digitalisierungsinitiativen – forcieren, unseren Qualitätsanspruch nachhaltig absichern und stetig ausbauen.“

Über die ASW

Mit über 30 Mitarbeiter:innen an sechs Standorten in Österreich, mehr als 330 Lehrenden und über 3.500 Kurs- und Seminartagen im Jahr zählt die ASW zu den größten berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungsinstitutionen des Landes. 1992 gegründet, bietet die ASW steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung an: von Ausbildungen zum/zur Steuerberater:in, Wirtschaftsprüfer:in und zum/zur Bilanzbuchhalter:in, fachspezifischen Diplomen über Seminare und Kongresse zu Steuer- und Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Betriebswirtschaft und Rechtslehre bis hin zu Zertifikatslehrgängen. Hochschulkooperationen mit sieben Studienformaten ergänzen das umfassende Angebot.

Detailinfos zur ASW

Rückfragen & Kontakt

Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen
Mag. Christa Danner
Telefon: +43 (0)1 8150850-11
E-Mail: [email protected]
Website: https://akademie-sw.at

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