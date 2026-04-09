Sunday Afternoon Wine Club: Österreichs coolstes Wine-Tasting-Event kommt am 12. Juli in den Gleis//Garten nach Wien

Wien (OTS) -

Ausgeschenkt werden rund 400 Bio-Weine von mehr als 60 Winzern vor Ort, dazu kommt Österreichs längste Champagner- und Schaumwein-Bar als weiteres prickelndes Highlight: Am 12. Juli bringt das Wein- und Kulinarikmagazin KALK&KEGEL wieder den „Sunday Afternoon Wine Club“ powered by WEIN & CO in den Gleis//Garten nach Wien. Von 13 bis 18 Uhr können Gäste hier die besten Winzerinnen und Winzer aus Österreich, Südtirol und Deutschland live erleben – zusammengestellt wurde das einzigartige Line-up von den besten Sommeliers des Landes mit Fokus auf Bio-, biodynamischen sowie Natural-Weinen. Für den Sound des Verkostungsnachmittags sorgen die DJs von Radio Superfly.

Internationale Weine stehen bei der zweiten Auflage des Sunday Afternoon Wine Club besonders im Blickpunkt: WEIN & CO schenkt Wein-Highlights aus aller Welt aus und bei Kracher Fine Wine gibt es Weine von Bordeaux bis Kalifornien zu verkosten. Zu Gast ist mit Schaumweinkontor auch Europas größter Schaumweinhändler, der mehr als 20 Schaumweine von der Champagne über Franciacorta bis hin zu England und Südafrika für die Besucher öffnet und damit an diesem Sonntagnachmittag für Österreichs längste Champagner- und Schaumwein-Bar sorgt. Zusätzlich zu den Weinen werden auch Bierspezialitäten ausgeschenkt – und zwar vom Stiegl-Gut Wildshut sowie von den acht CulturBrauern. Freuen dürfen sich alle Besucher natürlich auch über die Food-Stände im Gleis//Garten, die für bestes Streetfood garantieren.

„ Dieses Line-up an Top-Winzern und Brauern gibt es so kein zweites Mal in Österreich. Das Besondere ist, dass die Winzerinnen und Winzer von den besten Sommeliers des Landes ausgewählt wurden – und die sind es, die am besten wissen, was aktuell besonders gefragt ist “, sagen die Veranstalter und KALK&KEGEL-Herausgeber Claudia und Michael Pöcheim-Pech.

Tickets für den KALK&KEGEL „Sunday Afternoon Wine Club“ powered by WEIN & CO im Gleis//Garten können ab sofort im vergünstigten Vorverkauf um nur 33 Euro statt 66 Euro im Onlineshop unter www.kalkundkegel.com/shop gekauft werden.

www.kalkundkegel.com/sawc2026/