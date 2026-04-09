Berichte zu möglichen Windrädern am Bisamberg: Wien Energie nicht in Projekt involviert

Wien (OTS) -

Das in der heutigen Berichterstattung genannte mögliche Windkraftprojekt steht in keinem Zusammenhang mit Wien Energie. Ein Projekt am Bisamberg ist seitens Wien Energie weder in Planung noch in Vorbereitung.

In den kommenden Jahren investiert Wien Energie Milliarden in den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung und wird auch zahlreiche Windkraftprojekte umsetzen. Bis 2030 wird Wien Energie gemeinsam mit ImWind österreichweit insgesamt bis zu 1.800 Megawatt an Erneuerbaren-Leistung in Österreich realisieren, das ist mehr als eine Verdopplung der bisher gemeinsamen Leistungskapazität. Bis 2040 ist ein Ausbau auf bis zu 2.800 Megawatt geplant. Mit diesem massiven Ausbau der Erneuerbaren-Erzeugung sorgen wir dafür, dass Wien künftig unabhängig von Preisschwankungen aufgrund geopolitischer Ereignisse wird.