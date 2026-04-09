  • 09.04.2026, 12:03:32
  • /
  • OTS0094

Berichte zu möglichen Windrädern am Bisamberg: Wien Energie nicht in Projekt involviert

Wien (OTS) - 

Das in der heutigen Berichterstattung genannte mögliche Windkraftprojekt steht in keinem Zusammenhang mit Wien Energie. Ein Projekt am Bisamberg ist seitens Wien Energie weder in Planung noch in Vorbereitung.

In den kommenden Jahren investiert Wien Energie Milliarden in den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung und wird auch zahlreiche Windkraftprojekte umsetzen. Bis 2030 wird Wien Energie gemeinsam mit ImWind österreichweit insgesamt bis zu 1.800 Megawatt an Erneuerbaren-Leistung in Österreich realisieren, das ist mehr als eine Verdopplung der bisher gemeinsamen Leistungskapazität. Bis 2040 ist ein Ausbau auf bis zu 2.800 Megawatt geplant. Mit diesem massiven Ausbau der Erneuerbaren-Erzeugung sorgen wir dafür, dass Wien künftig unabhängig von Preisschwankungen aufgrund geopolitischer Ereignisse wird.

Rückfragen & Kontakt

Alexander Hoor
Unternehmenssprecher Wien Energie
Telefon: 0664 884 801 81
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WSP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wien Energie GmbH

Rückfragen & Kontakt

Alexander Hoor
Unternehmenssprecher Wien Energie
Telefon: 0664 884 801 81
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright