- 09.04.2026, 11:30:32
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AVISO - Pressegespräch: Faire Finanzierung statt Pensionskürzungen!
Pensionistenverband startet bundesweite Initiative für inflationssichere Pensionen.
NEUN Länder – EINE Forderung auf volle Inflationsabgeltung bei den Pensionen: Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) startet im Vorfeld des Doppelbudgets-Beschlusses eine bundesweite Initiative für inflationssichere Pensionen und bringt in allen neun Bundesländern gleichlautende Petitionen in die Landtage ein.
Begleitet wird die Initiative von einem Finanzierungspaket des PVÖ – u.a. durch Beiträge sehr großer Vermögen und Erbschaften sowie von Banken und Konzernen mit hohen Gewinnen.
Als größte, unabhängige Interessenvertretung der älteren Generation lädt der PVÖ daher zu einer Pressekonferenz am Dienstag, 14. April 2026 um 10 Uhr ins Café Landtmann ein.
Ihre Gesprächspartner sind:
- PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer
- Landespräsident PVÖ-Vorarlberg und Sozialsprecher Manfred Lackner
- Landespräsident PVÖ-Oberösterreich Norbert Höpoltseder
Wann: Dienstag, 14. April 2026
Wo: Café Landtmann, Löwelzimmer
Uhrzeit: 10 Uhr
UAwg.
Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung!
Rückfragen & Kontakt
Unabhängiger Pensionistenverband Österreichs
Generalsekretär Christian Rösner, MSc
E-Mail: [email protected]
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