AVISO - Pressegespräch: Faire Finanzierung statt Pensionskürzungen!

Wien (OTS) -

NEUN Länder – EINE Forderung auf volle Inflationsabgeltung bei den Pensionen: Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) startet im Vorfeld des Doppelbudgets-Beschlusses eine bundesweite Initiative für inflationssichere Pensionen und bringt in allen neun Bundesländern gleichlautende Petitionen in die Landtage ein.

Begleitet wird die Initiative von einem Finanzierungspaket des PVÖ – u.a. durch Beiträge sehr großer Vermögen und Erbschaften sowie von Banken und Konzernen mit hohen Gewinnen.

Als größte, unabhängige Interessenvertretung der älteren Generation lädt der PVÖ daher zu einer Pressekonferenz am Dienstag, 14. April 2026 um 10 Uhr ins Café Landtmann ein.

Ihre Gesprächspartner sind:

PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer

Landespräsident PVÖ-Vorarlberg und Sozialsprecher Manfred Lackner

Landespräsident PVÖ-Oberösterreich Norbert Höpoltseder

Wann: Dienstag, 14. April 2026

Wo: Café Landtmann, Löwelzimmer

Uhrzeit: 10 Uhr

UAwg.

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