MA 2025: „Heute“ überspringt erneut wichtige Millionen-Leser-Marke

Wien (OTS) -

Millionen-Leserschaft, größte Gratis-Tageszeitung, Marktführer in der Hauptstadt – gleich dreifachen Grund zur Freude beschert die am Donnerstag veröffentlichte Media-Analyse 2025 dem „Heute“-Medienhaus. Mit 1.086.000 täglichen Leserinnen und Lesern in der Cross Media Reach+ (CMR+) überspringt „Heute“ neuerlich die für die Werbewirtschaft so wichtige 1-Million-Leser-Schallmauer. Damit ist „Heute“ mit einer nationalen Reichweite von 13,9 Prozent eine von nur zwei Tageszeitungsmarken, die in der CMR+ – diese kombiniert die Print-/E-Paper-Nutzung mit jener der digitalen Angebote (Online und Newsletter) – mehr als eine Million Menschen erreicht.

Erfolgreichste Gratis-Tageszeitung – Print lebt

Mit dieser publizistischen Machtdemonstration bleibt „Heute“ auch deutlich die größte Gratis-Tageszeitung im Land. Entgegen dem weltweiten Trend legt „Heute“-Print auf 720.000 tägliche Leserinnen und Leser zu. Das entspricht einer neuen Reichweite von 9,2 Prozent. Zum Vergleich: „oe24” erreicht 434.000 Personen (Reichweite 5,6 Prozent).

„Heute“ – Lieblingsmedium der Wienerinnen und Wiener

Am heiß umkämpften Wiener Zeitungsmarkt geht „Heute“ einmal mehr als Sieger vom Platz. 448.000 Menschen – also mehr als ein Viertel der Wiener – entscheiden sich täglich für Information und Unterhaltung aus dem „Heute“-Universum. Die „Kronen Zeitung“ (393.000) und „oe24“ (269.000) folgen mit Abstand. Die Print-Ausgabe legt auf 319.000 Leserinnen und Leser zu und überspringt nicht nur die 300.000er-Marke, sondern verweist die Mitbewerber „Kronen Zeitung“ (272.000), „Der Standard“ (196.000) sowie „oe24“ (158.000) auf die Plätze.

Starke Verankerung in den Kernregionen

In den weiteren Kernbundesländern des „Heute“-Medienhauses weist die CMR+ ebenso anhaltend hohe tägliche Reichweiten aus. In Niederösterreich (269.000) und dem Burgenland (41.000) behauptet sich „Heute“ als starke zweite Kraft unter den Tageszeitungsmarken. In Oberösterreich erreicht „Heute“ als drittgrößte Tageszeitung täglich 167.000 Menschen.

Die Detailergebnisse der Tageszeitung „Heute“ im Überblick:

Österreich gesamt Markenreichweite (CMR+): 1.086.000 | Print: 720.000

Wien Markenreichweite (CMR+): 448.000 | Print: 319.000

Niederösterreich Markenreichweite (CMR+): 269.000 | Print: 189.000

Burgenland Markenreichweite (CMR+): 41.000 | Print: 40.000

Oberösterreich Markenreichweite (CMR+): 167.000 | Print: 112.000

Steiermark Markenreichweite (CMR+): 64.000 | Print: 28.000

Salzburg Markenreichweite (CMR+): 27.000 | Print: 10.000

Kärnten Markenreichweite (CMR+): 23.000 | Print: 13.000

Tirol Markenreichweite (CMR+): 34.000 | Print: 14.000

Vorarlberg Markenreichweite (CMR+): 13.000 | Print: 5.000

Geschäftsführer Wolfgang Jansky sieht „Heute“ im eingeschlagenen Kurs bestätigt: „Die hohe tägliche Reichweite über alle Kanäle hinweg zeigt, dass unser strategischer Weg in die Zukunft der richtige ist. Wir entwickeln ‚Heute‘ konsequent als moderne Medienmarke weiter, mit starker digitaler Präsenz und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse, Lebenssituationen und Interessen unseres Publikums. Gleichzeitig bestätigt die Media-Analyse, dass Print für sehr viele Menschen weiterhin ein hochrelevanter Bestandteil ihrer täglichen Mediennutzung ist und ein wesentlicher Pfeiler unserer Gesamtstrategie bleibt.“

Gernot Fischer, Bakk. phil., MBA, Geschäftsführer Sales von „Heute“ zeigt sich im Hinblick auf die Werbevermarktung erfreut über die Entwicklung der täglichen Reichweite. „,Heute‘ schafft es, dem Werbemarkt eine so hohe und relevante tägliche Reichweite anzubieten wie kaum ein anderes Medium. Ob in Print, Digital oder crossmedial, wir bieten die perfekte Plattform für erfolgreiche Kampagnen in unseren Kerngebieten und in ganz Österreich. Durch die Breite in unserer User- und Leserschaft bieten wir für alle Zielgruppen und Kampagnenziele ein ideales Umfeld.“

Chefredakteur Clemens Oistric: „Mein Dank gilt allen ‚Heute‘-Leserinnen und -Lesern, die uns seit Jahren die Treue halten. Alle, die neu zu uns gewechselt sind, möchte ich herzlich willkommen heißen. Während viele klassische Medien mit Vertrauensverlusten zu kämpfen haben, legt ‚Heute‘-Print sogar zu – das zeigt, dass das ‚Heute‘-Team auf den richtigen Themenmix für Österreich setzt. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gilt unser Versprechen: Alles wird teurer, ‚Heute‘ bleibt gratis!“

Über die Medienforschung

In Österreich stehen für die Mediengattung Print im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden zur Verfügung: zum einen die Media-Analyse (MA) und zum anderen die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK).

Während die ÖAK die gemeldeten Auflagenzahlen überwacht und detaillierte Informationen zur Auflagenstruktur liefert, fungiert die Media-Analyse als umfassende Studie zum Medienkonsum. Sie dient als Referenz für Reichweiten, also die Anzahl der Leserinnen und Leser eines Mediums. Neben dem Lesen von gedruckten Ausgaben und E-Papers wird nun auch die Nutzung der entsprechenden Online-Angebote – diese Daten werden an die veröffentlichten Daten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) angepasst – in die Analyse mit einbezogen.

Quelle: MA 2025

MA 2025 Presse

MA 2025 Cross-Media-Reichweite: Nettoreichweite für Print (gedruckte Ausgabe/ePaper) und Online (Web/App)

MA 2025 Cross-Media-Reichweite+: Nettoreichweite für Print (gedruckte Ausgabe/ePaper) und Online (Web/App) sowie Newsletter

Details zur Schwankungsbreite unter: https://www.media-analyse.at/Signifikanz