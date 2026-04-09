ÖGGK Health Mobil: HPV-Impfaktion in Wien bietet Chance für zweite kostenlose Dosis

Wien (OTS) -

Noch bis 30. Juni 2026 können sich junge Erwachsene bis zum 30. Geburtstag kostenlos gegen HPV impfen lassen. Sie nehmen damit eine wichtige Vorsorge gegen HPV-bedingte Krebsformen in Anspruch. Einfach möglich ist das im ÖGGK Health Mobil, das im ersten Halbjahr erneut auf Tour durch Österreich sein wird. In Wien macht das „fahrende Gesundheitszentrum“ am 22. April und am 26. Mai Station.

Die stark nachgefragte kostenlose HPV-Impfaktion geht im ersten Halbjahr 2026 ins Finale. Bis 30. Juni 2026 können sich alle jungen Frauen und Männer zwischen 21 und 30 Jahren die zweite Dosis der Impfung holen – vorausgesetzt, sie haben die Erstimpfung bis Ende des vergangenen Jahres erhalten. Besonders bequem geht das im ÖGGK Health Mobil, einem fahrenden Gesundheitszentrum, in dem Ärzt:innen unterstützt durch medizinisches Fachpersonal kompetent und unkompliziert beraten und impfen.

ÖGGK Health Mobil geht auf Tour durch Österreich

In Wien macht das „fahrende Gesundheitszentrum“ am 22. April bei der Boku Wien und am 26. Mai Station. Die exakten Standorte und alle weiteren Stationen sind jeweils aktuell unter https://www.oeggk.at/health-mobil-hpv/#stationen zu finden.

Für alle Tour-Stopps gilt: Es ist keine Terminvereinbarung nötig, Interessierte können einfach vorbeikommen. Es wird geimpft, solange der Vorrat reicht, nach dem Prinzip „first come, first serve“. Ein Nachweis für den Erhalt der ersten Dosis ist verpflichtend (Impfpass oder e-Impfpass), e-card und ein Lichtbildausweis müssen ebenfalls mitgebracht werden!

HPV-Impfung für alle bis zum 30. Geburtstag

Humane Papillomviren (HPV) sind weit verbreitet. Über 85 Prozent aller Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens. Einige HPV-Typen können Krebs im Genitalbereich, Rachen oder After auslösen. In Österreich sterben pro Woche rund drei Frauen an HPV-bedingtem Krebs. Eine Impfung kann bestimmten HPV-bedingten Erkrankungen vorbeugen. Sie ist daher eine wichtige Vorsorgemaßnahme und wird laut österreichischem Impfplan allen ab dem 9. bis zum 30. Geburtstag empfohlen. Bis Ende Juni ist die Impfung für diese Gruppe auch noch kostenlos. Nähere Infos dazu auf der Website des Gesundheitsministeriums.

Mehr Infos über HPV und die Aktion finden Interessierte unter https://www.oeggk.at/health-mobil-hpv/

Übersicht über Impfmöglichkeiten auf der HPV-Landkarte

Für alle, die es nicht zu einem der Tour-Stopps schaffen, bietet die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit der HPV-Landkarte einen Überblick über viele weitere Impfmöglichkeiten wie Ordinationen, die am Impfprogramm teilnehmen: die HPV-Landkarte.

Eine Initiative der ÖGGK – unterstützt von starken Partner:innen

Die HPV-Impfaktion wird vom Gesundheitsministerium, den Landessanitätsdirektionen, dem Gesundheitsdienst der Stadt Wien sowie zahlreichen Organisationen aus Gesundheit, Bildung und Gesellschaft getragen: Österreichischen Krebshilfe, CCC Vienna von MedUni Wien und AKH Wien, Stadt Wien Gesundheitsdienst, Land Kärnten, Land OÖ, Land Salzburg, Land Tirol, APOScout, IGEPHA, Kinderarzt-NEST, FemiProtect, Kottas Pharma, MSD, Barmherzige Brüder Linz, Mavie Med, Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ), Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie (ÖGU), Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG), Österreichische Gesellschaft für Chirurgie.

Fotos

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/qhz~VzVHQA-dt

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at