Studierendenausweis wird digital – Erweiterung der eAusweise

Wien (OTS) -

Mit dem digitalen Studierendenausweis zieht nun auch eine elektronische Form des Identitätsnachweises in das österreichische Hochschulwesen ein, die freiwillig genutzt werden kann.

Die Studierenden erhalten mit dem digitalen Studierendenausweis einen elektronischen Ausweis, der alle besuchten Hochschulen umfasst. Anzeige und Nutzung des Ausweises erfolgen über die App „eAusweise“, die Überprüfungsmöglichkeiten stehen über die App „eAusweise“, sowie über die anonyme Prüf-App „eAusweis Check“ als Smartphone-zu-Smartphone-Prüfung zur Verfügung. Die Akzeptanz und die Einsatzgebiete des digitalen Studierendenausweises im Rahmen des Hochschulbetriebs obliegen den jeweiligen öffentlichen Hochschulen (Hochschulautonomie).

„Mit dem neuen digitalen Studierendenausweis stellen wir allen Studentinnen und Studenten eine zeitgemäße und komfortable, aber freiwillige elektronische Ergänzung zum physischen Ausweis zur Verfügung, wobei der Ausweis neben dem Identitätsnachweis schrittweise um weitere Funktionen im Hochschulalltag erweitert werden kann.“

Digitalisierungsstaatssekretär, Alexander Pröll

„Mit dem digitalen Studierendenausweis befinden wir uns am Anfang einer Entwicklung, die die digitale Revolution für die Studierenden und die Hochschulen bedeuten kann. Das sieht man bereits heute an der digitalen Zulassung, die auf Knopfdruck, ohne Wartezeiten und papierlos schon jetzt an ausgewählten Hochschulen möglich ist. Sie spart nicht nur den Studierenden Wege, Zeit und Nerven, auch für die Hochschulen reduziert sich dadurch der Verwaltungsaufwand.“

Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner

„An der WU sind bereits viele zentrale Studierendenprozesse vollständig digital möglich, etwa die Erstzulassung, Prüfungsanerkennungen und die digitale Einreichung von Hochschulschriften. Auch digitale Abschlussdokumente befinden sich in Vorbereitung. Den digitalen Studierendenausweis begrüßen wir daher als sinnvolle Ergänzung zu unseren bestehenden digitalen Services und als weiteres Add-on zur fortschreitenden Digitalisierung in Österreich.“

Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, Univ. Prof. Dr. Rupert Sausgruber

„Die Einführung des digitalen Studierendenausweises passt hervorragend zur strategischen Ausrichtung der Hochschule Campus Wien, die digitale Transformation aktiv zu fördern und in den Studienalltag zu integrieren. Wir freuen uns über die Initiative des Bundes.“

Vorsitzende der Geschäftsführung der Hochschule Campus Wien, FH-Prof.in DIin Dr.in Doris Link



Vorbedingungen

Um den digitalen Studierendenausweis nutzen zu können, braucht es die ID Austria mit Vollfunktion oder eine gleichwertige, eIDAS notifizierte eID mit Lichtbild in einem österreichischen Register sowie die aktivierte App „eAusweise“ und die App „ID Austria“ am selben Gerät.

Mögliche Ausbaustufen

In weiteren Entwicklungsstufen soll den Hochschulen die Integration eigener Anwendungen wie zum Beispiel Zutrittssysteme für die allgemeine Türöffnung, ein Bibliothekszugang oder für Mensa-Services ermöglicht werden. Damit entsteht der perspektivische Ausbau des digitalen Studierendenausweises zu einem multifunktionalen Zugangsinstrument im Hochschulalltag.

Überblick & Zeitplan

Der Launch des digitalen Studierendenausweises erfolgte am 07.04.2026 in der bewährten App „eAusweise“. Zeitgleich erfolgt die Veröffentlichung des ID Austria Attributs „Studierendenausweisdaten“ für akkreditierte Service Provider und somit die bundesweite Einführung für Studierende an öffentlichen Universitäten und Hochschulen in Österreich. Ab dem Datum des Launches sind die Studierendenausweisdaten in der ID Austria Funktion „Meine Personendaten“ einsehbar.

Zur App „eAusweise“

Die App eAusweise kann dafür genutzt werden, den digitalen Führerschein, digitale Zulassungsscheindaten (Zulassungsdaten), den digitalen Identitätsnachweis und den Altersnachweis vorzuweisen. Zusätzlich können digitale Führerscheine, digitale Identitätsnachweise, Zulassungsdaten und Altersnachweise anderer Personen geprüft werden.

Bis Ende Februar 2026 wurden bereits über 1.080.000 „Digitale Führerscheine“ ausgestellt, zudem über 460.000 „Digitale Altersnachweise“, circa 1.100.000 „Digitale Zulassungsscheine“ sowie über 630.000 „Digitale Identitätsnachweise“. Insgesamt wurden bisher über 1.800.000 iOS eAusweise und über 1.160.000 Android eAusweise heruntergeladen.