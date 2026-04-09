  • 09.04.2026, 09:43:32
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atomstopp-Botschafter_innen laufen Linz Marathon gegen gefährliche AKWs

1149 Kilometer und alle Distanzen: 60 atomstopp-Läufer_innen verbinden Freude am Sport mit wichtiger Mission gegen Atomkraft-Ausbau

Nie war deutlicher spürbar, dass die Atomstromproduktion neben Atombomben die bedrohlichste Fehlentwicklung der Menschheitsgeschichte darstellt: Nach Atomkraftwerken in der Ukraine wurde im Iran in den vergangenen Tagen ein AKW kriegerisch beschossen. Trotzdem wollen unverantwortliche Politiker_innen im Gleichschritt mit der finanzkräftigen Atomlobby die Welt mit tausenden, teilweise etwas geschrumpften Atomkraftwerken überziehen

Herbert Stoiber, Geschäftsführer atomstopp_atomkraftfrei leben!

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Linz (OTS) - 

"Nie war deutlicher spürbar, dass die Atomstromproduktion neben Atombomben die bedrohlichste Fehlentwicklung der Menschheitsgeschichte darstellt: Nach Atomkraftwerken in der Ukraine wurde im Iran in den vergangenen Tagen ein AKW kriegerisch beschossen. Trotzdem wollen unverantwortliche Politiker_innen im Gleichschritt mit der finanzkräftigen Atomlobby die Welt mit tausenden, teilweise etwas geschrumpften Atomkraftwerken überziehen", warnt Herbert Stoiber, Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben! vor einer fatalen Entwicklung.

Nur öffentliche Aufklärung über diese Zukunftsvergessenheit einer kleinen Minderheit von Staaten kann auf lange Sicht diese Gefahren bannen.

"Damit weitere AKWs gar nicht an den Start kommen, tragen unsere Läufer_innen in sonnengelben Anti-Atom-Laufshirts die deutliche Botschaft ins Ziel: "Atomkraft? Nein Danke!" Sie alle verbinden Spaß, Gemeinschaft und Engagement und zeigen: Für eine atomkraftfreie Zukunft kann man aktiv, sichtbar und motivierend eintreten", freut sich die stellvertretende atomstopp-Obfrau Anna Weinbauer über die tolle Beteiligung.

Rückfragen & Kontakt

atomstopp_atomkraftfrei leben!
Herbert Stoiber
Telefon: +43 681/10 42 92 51

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