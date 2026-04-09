atomstopp-Botschafter_innen laufen Linz Marathon gegen gefährliche AKWs

Linz (OTS) -

" Nie war deutlicher spürbar, dass die Atomstromproduktion neben Atombomben die bedrohlichste Fehlentwicklung der Menschheitsgeschichte darstellt: Nach Atomkraftwerken in der Ukraine wurde im Iran in den vergangenen Tagen ein AKW kriegerisch beschossen. Trotzdem wollen unverantwortliche Politiker_innen im Gleichschritt mit der finanzkräftigen Atomlobby die Welt mit tausenden, teilweise etwas geschrumpften Atomkraftwerken überziehen ", warnt Herbert Stoiber, Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben! vor einer fatalen Entwicklung.

Nur öffentliche Aufklärung über diese Zukunftsvergessenheit einer kleinen Minderheit von Staaten kann auf lange Sicht diese Gefahren bannen.