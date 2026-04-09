- 09.04.2026, 09:43:32
- /
- OTS0034
atomstopp-Botschafter_innen laufen Linz Marathon gegen gefährliche AKWs
1149 Kilometer und alle Distanzen: 60 atomstopp-Läufer_innen verbinden Freude am Sport mit wichtiger Mission gegen Atomkraft-Ausbau
Nie war deutlicher spürbar, dass die Atomstromproduktion neben Atombomben die bedrohlichste Fehlentwicklung der Menschheitsgeschichte darstellt: Nach Atomkraftwerken in der Ukraine wurde im Iran in den vergangenen Tagen ein AKW kriegerisch beschossen. Trotzdem wollen unverantwortliche Politiker_innen im Gleichschritt mit der finanzkräftigen Atomlobby die Welt mit tausenden, teilweise etwas geschrumpften Atomkraftwerken überziehen
"
Nie war deutlicher spürbar, dass die Atomstromproduktion neben Atombomben die bedrohlichste Fehlentwicklung der Menschheitsgeschichte darstellt: Nach Atomkraftwerken in der Ukraine wurde im Iran in den vergangenen Tagen ein AKW kriegerisch beschossen. Trotzdem wollen unverantwortliche Politiker_innen im Gleichschritt mit der finanzkräftigen Atomlobby die Welt mit tausenden, teilweise etwas geschrumpften Atomkraftwerken überziehen", warnt Herbert Stoiber, Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben! vor einer fatalen Entwicklung.
Nur öffentliche Aufklärung über diese Zukunftsvergessenheit einer kleinen Minderheit von Staaten kann auf lange Sicht diese Gefahren bannen.
"
Damit weitere AKWs gar nicht an den Start kommen, tragen unsere Läufer_innen in sonnengelben Anti-Atom-Laufshirts die deutliche Botschaft ins Ziel: "Atomkraft? Nein Danke!" Sie alle verbinden Spaß, Gemeinschaft und Engagement und zeigen: Für eine atomkraftfreie Zukunft kann man aktiv, sichtbar und motivierend eintreten", freut sich die stellvertretende atomstopp-Obfrau Anna Weinbauer über die tolle Beteiligung.
Rückfragen & Kontakt
atomstopp_atomkraftfrei leben!
Herbert Stoiber
Telefon: +43 681/10 42 92 51
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ATM