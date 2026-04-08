  • 08.04.2026, 17:33:03
  • /
  • OTS0136

Pöttinger: Energiepolitik muss wirken, nicht nur gut klingen

ÖVP-Energiesprecher zum Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG): Politik für "ideologische Galerie" bringt niemanden weiter, es geht um trag- und mehrheitsfähige Lösungen

Wien (OTS) - 

“Energiepolitik muss wirken und nicht nur gut klingen. Werte in den Raum zu stellen, die am Ende keine Mehrheit finden, bringt Österreich nicht weiter. Entscheidend ist eine seriöse Grundlage für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Genau diesen Weg gehen wir mit dem EABG”, betont ÖVP-Energiesprecher Laurenz Pöttinger.

Eine Politik, die rein für die “ideologische Galerie” gemacht sei, bringe niemanden weiter, so der ÖVP-Abgeordnete, “vielmehr geht es darum, trag- und mehrheitsfähige Lösungen auf den Weg zu bringen”. Pöttinger abschließend: “Und dafür stehen Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und die Volkspartei.” (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright