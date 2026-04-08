- 08.04.2026, 17:33:03
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Pöttinger: Energiepolitik muss wirken, nicht nur gut klingen
ÖVP-Energiesprecher zum Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG): Politik für "ideologische Galerie" bringt niemanden weiter, es geht um trag- und mehrheitsfähige Lösungen
“Energiepolitik muss wirken und nicht nur gut klingen. Werte in den Raum zu stellen, die am Ende keine Mehrheit finden, bringt Österreich nicht weiter. Entscheidend ist eine seriöse Grundlage für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Genau diesen Weg gehen wir mit dem EABG”, betont ÖVP-Energiesprecher Laurenz Pöttinger.
Eine Politik, die rein für die “ideologische Galerie” gemacht sei, bringe niemanden weiter, so der ÖVP-Abgeordnete, “vielmehr geht es darum, trag- und mehrheitsfähige Lösungen auf den Weg zu bringen”. Pöttinger abschließend: “Und dafür stehen Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und die Volkspartei.” (Schluss)
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