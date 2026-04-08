  • 08.04.2026, 17:33:02
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FPÖ – Kickl: „Harald Ofner war ein Patriot mit Rückgrat – sein Vermächtnis ist unser Auftrag!“

Freiheitliche Familie trauert um einen großen Staatsmann, dessen Haltung und Geradlinigkeit heute als leuchtendes Vorbild dienen

Wien (OTS) - 

Mit großer Trauer und tiefem Respekt reagierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl auf die Nachricht vom Ableben des langjährigen freiheitlichen Politikers und ehemaligen Justizministers Dr. Harald Ofner. „Mit Harald Ofner verlieren wir einen Mann mit Ecken, Kanten und vor allem einem unzerbrechlichen Rückgrat. In einer Zeit, in der politische Beliebigkeit und charakterlose Anpassung zur Norm geworden sind, verkörperte er das genaue Gegenteil: Standhaftigkeit, Prinzipientreue und einen unerschütterlichen politischen Anstand“, so Kickl.

Als Justizminister habe Ofner Maßstäbe für eine Politik von Recht und Ordnung gesetzt. Sein Wirken sei getragen gewesen von einem tiefen Verständnis für den Rechtsstaat und dem Willen, diesen gegen alle Angriffe zu verteidigen. „Harald Ofner war ein Patriot durch und durch. Seine Liebe zu Österreich war der Kompass für sein gesamtes politisches Handeln. Nicht umsonst wurde Harald Ofner auch zum Landesparteiobmann der FPÖ Niederösterreich ernannt“, erklärte der FPÖ-Bundesparteiobmann.

Abschließend sprach Kickl der Familie und den Weggefährten sein tiefes Mitgefühl aus: „Unser aufrichtiges Beileid gilt seinen Angehörigen. Wir werden Dr. Harald Ofner stets ein ehrendes Andenken bewahren und sein politisches Vermächtnis als Auftrag verstehen, den Kampf für unsere Heimat mit derselben Konsequenz und Leidenschaft fortzuführen.“

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