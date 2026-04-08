SPÖ-Schroll zu Geothermie-Antrag: „Erneuerbare Energie für hunderttausende Haushalte in ganz Österreich“

Wien (OTS) -

Die SPÖ hat heute im Wirtschaftsausschuss mit den Stimmen aller Parteien einen Antrag zum raschen Ausbau der Geothermie in Österreich beschlossen. Entsprechende Gesetzesänderungen sollen noch in diesem Jahr im Parlament beschlossen werden. „Tief unter unserer Erde liegt ein riesiger Schatz, der erneuerbare Energie für hunderttausende Haushalte in ganz Österreich bereitstellen kann“, erklärt SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Aktuell werde der Ausbau der tiefen Geothermie durch rechtliche Hürden gebremst. „Wir wollen Klarheit schaffen und der Geothermie in Österreich dadurch zum Durchbruch verhelfen!“, so Schroll ****

Die tiefe Geothermie ist eine der wenigen erneuerbaren Energiequellen, die grundlastfähig, wetterunabhängig und regional verfügbar ist. Dieses enorme Potenzial wird in Österreich bislang viel zu wenig genutzt. Schätzungen zufolge liegt das technisch nutzbare Potenzial bei rund 700 bis 1.000 MW thermischer Leistung, während aktuell lediglich etwa 10 bis 15 Prozent erschlossen sind. Besonders im Wiener Becken sowie in weiteren geologisch geeigneten Regionen bestehen erhebliche ungenutzte Ressourcen.

In der Regierungsvorlage des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes (EABG), das heute im Ausschuss ebenfalls beschlossen wurde, wurden erstmals Ausbauziele für die tiefe Geothermie festgelegt. Der Ausbau werde derzeit jedoch durch komplexe und teils unklare rechtliche Rahmenbedingungen gebremst. Vor allem im Mineralrohstoffgesetz und im Wasserrechtsgesetz bestehen Hürden, die Projekte verzögern und Investitionen erschweren. Mit dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, die im Regierungsprogramm sowie in der Industriestrategie vorgesehenen gesetzlichen Anpassungen entschlossen voranzutreiben.

„Die Geothermie bietet eine große Chance für leistbare, heimische und nachhaltige Energieversorgung in Österreich. Wir wollen sie nutzen und legen heute den Grundstein dafür“, so Schroll abschließend. (Schluss) mf/ff