KV BABE: Einigung bleibt weiterhin aus

Wien (OTS) -

In der vierten Verhandlungsrunde für die rund 10.000 Beschäftigten der Erwachsenenbildung kam es heute erneut zu keiner Einigung. Bereits im Vorfeld der Verhandlungsrunde fanden in den Betrieben der Branche zahlreiche Aktionen statt, in denen die Beschäftigten ein starkes Zeichen für einen fairen Gehaltsabschluss setzten. Dieser Einsatz führte heute zu konkreten Fortschritten im Bereich des Rahmenrechts. Das Angebot zur Erhöhung der Gehälter beläuft sich jedoch weiterhin auf nur 2,2 Prozent und ist damit immer noch weit von einem vertretbaren Kompromiss entfernt.

„Das Engagement der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben hat dazu geführt, dass Bewegung in die Verhandlungen kommt. Doch von einer fairen Abgeltung der Leistung der Beschäftigten kann leider immer noch nicht die Rede sein“, betont Senad Lacevic, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft GPA. „Es braucht ein verbessertes Angebot, das dem Einsatz und dem Engagement, dass die Beschäftigten der Erwachsenenbildung täglich einbringen, gerecht wird“, führt der Gewerkschafter weiter aus.

Die Betriebsrät:innen der Branche werden am 21. April bei einer österreichweiten Konferenz über den aktuellen Verhandlungsstand informiert und weitere Maßnahmen diskutiert. „Die Kolleginnen und Kollegen haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie bereit sind für ihren Kollektivvertrag zu kämpfen. Das werden wir auch weiterhin tun, bis endlich ein faires Angebot auf dem Tisch liegt!“, so Lacevic abschließend.

Die fünfte Verhandlungsrunde findet am 28. April statt.