  • 08.04.2026, 16:12:32
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Hammer: Initiative der Grünen macht Weg frei für klimafreundliche Wärme durch Geothermie

Grüne: Bundesregierung muss nun einen Entwurf vorlegen

Wien (OTS) - 

„Nach wie vor erschweren rechtliche Hürden in Österreich, klimafreundliche Wärme aus der Tiefe zu gewinnen. Das macht uns abhängig von teuren Öl- und Gasimporten. Gerade jetzt inmitten der nächsten großen Energiekrise sehen wir, zu welchen weitreichenden Problemen das führt: die Menschen leiden unter steigenden Preisen und die heimischen Betriebe geraten unter Druck“, sagt Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen.

„Es reicht nicht, dass sich die Regierung im Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) Ausbauziele für Geothermie setzt. Es braucht auch die notwendigen rechtlichen Anpassungen, damit Österreich die vorhandene Erdwärme auch endlich nutzt. Genau diese Voraussetzungen schaffen wir mit einem von uns initiierten Antrag, auf Basis dessen heute ein einstimmiger Beschluss im heutigen Wirtschaftsausschuss möglich wurde“, freut sich Hammer.

„Leider hat die Regierung unnötig viel Zeit verspielt und einen von uns bereits Ende 2025 eingebrachten Antrag abgelehnt. Durch unsere Beharrlichkeit setzen wir jetzt gemeinsam diesen wichtigen Schritt. Jetzt liegt der Ball bei der Regierung, die einen Entwurf vorlegen muss. Eines ist aber klar: Bei der Umsetzung braucht es mehr Tempo, damit die Wärmewende gelingt und die Heizkosten der Menschen dauerhaft sinken“, hält Hammer fest.

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