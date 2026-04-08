  • 08.04.2026, 13:25:32
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Voglauer/Grüne zum Internationalen Tag der Romn:ja: "Echter Minderheitenschutz muss für die Volksgruppe Realität werden"

Von gleichberechtigter Teilhabe kann für Romn:ja in Österreich noch keine Rede sein

Wien (OTS) - 

„Seit über 30 Jahren sind Rom:nja und Sinti:zze in Österreich als Volksgruppe anerkannt und bilden die größte Volksgruppe innerhalb Europas. Dennoch sind sie bis heute einer alltäglichen Diskriminierung in nahezu allen Lebensbereichen ausgesetzt: gegenüber Behörden und Ämtern, am Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, im Gesundheitsbereich und auch in der digitalen Welt. Es sind zwar Fortschritte zur Inklusion der Romn:ja seitens der Republik erkennbar, von gleichberechtigter Teilhabe am politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben kann aber noch keine Rede sein“, meint Olga Voglauer, Volksgruppensprecherin der Grünen, anlässlich des Internationalen Tags der Roma.

„Wir alle müssen als Teil dieser Republik und der Gesellschaft dafür Sorge tragen, dass die Volksgruppe, ihre Bedürfnisse und ihre Lebensrealitäten ernst genommen werden. Insbesondere der noch immer schwelende Antiziganismus online wie offline sowie die zahlreichen strukturellen Benachteiligungen im Alltag müssen endlich ein Ende finden“, so Voglauer.

Für die Volksgruppensprecherin der Grünen ist klar: „Eine aktive Weiterentwicklung der Volksgruppenrechte, die Stärkung der politischen Mitbestimmung sowie gezielte Bildungsmaßnahmen zur Förderung von Sprachkultur und Identität sind weiterhin dringend notwendig. Österreich muss engagierter und konsequenter an der Umsetzung der Nationalen Roma-Strategie arbeiten. Der Internationale Tag der Roma sollte ein Tag zum Feiern sein. Blumige Sonntagsreden helfen wenig, wenn es noch immer eine tägliche Portion Zivilcourage gegen die Ausgrenzung braucht, damit tatsächliche Chancengleichheit und echter Minderheitenschutz für die Volksgruppe Realität werden.“

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