Feierliche Angelobung von Daniel Fellner zum Landeshauptmann von Kärnten

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Heute, am 8. April um 11 Uhr, wurde Daniel Fellner von österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen als neuer Landeshauptmann von Kärnten angelobt. Die Zeremonie fand in der Präsidentschaftskanzlei am Ballhausplatz in Wien statt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte in seiner Rede die Rolle eines Landeshauptmanns für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes: „Schauen Sie weiter darauf, dass der Zusammenhalt in Kärnten mehr und nicht weniger wird. Sodass die Kärntnerinnen und Kärntner und alle, die in Kärnten leben, gemeinsam mutig in die neuen Zeiten gehen können. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe im Dienste Kärntens und seiner Bevölkerung wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg!“

An der Zeremonie nahmen auch Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und LHStv. Martin Gruber teil. Ebenso anwesend waren eine Delegation aus Kärnten, enge Familienangehörige sowie langjährige Wegbegleiter des neuen Landeshauptmannes von Kärnten.

Daniel Fellner unterstrich in seiner Stellungnahme den hohen Anspruch, der mit dem Amt verbunden ist: „Die Angelobung zum Landeshauptmann von Kärnten ist für mich eine große Ehre und ein Auftrag, dem ich mit Demut und voller Verantwortung begegne. Kärnten ist ein Land des Zusammenhalts, geprägt von Menschen, die anpacken und füreinander da sind. Genau diesen Weg möchte ich weitergehen: für Sicherheit, Verlässlichkeit und echte Chancen für alle Generationen. Mein Ziel ist ein Kärnten, in dem sich die Menschen wohlfühlen, Vertrauen haben und mit Zuversicht in die Zukunft blicken können.“

Morgen, Donnerstag, findet im Amt der Kärntner Landesregierung die konstituierende Regierungssitzung statt. Im Pressefoyer um 10:30 Uhr wird unter anderem die neue Aufteilung der Ressorts bekanntgegeben.