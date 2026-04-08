Weg mit dem alten Boiler: Smarte Warmwassertechnik statt Energiefresser bringt mit kleiner Investition dauerhafte Betriebskosten-Senkung

Knittelfeld (OTS) -

Mit den hohen Energiekosten als einem der Inflationstreiber rückt das Potenzial von Einsparungen durch effiziente Speicher stark in den Fokus. Gleichzeitig ist die Umrüstung von einem alten Boiler auf energieeffiziente Speichertechnik der neuesten Generation ein erster Schritt für alle, die beim Heizungstausch noch zögern. Die Kosten sind überschaubar, aber der wirtschaftliche Gewinn ist durch die Kostenreduktion deutlich spürbar. Denn 40 % des Energieaufwands im Haushalt entfallen auf die Warmwasserbereitung. Der Umstieg auf einen smarten Warmwasserspeicher bringt sofort Einsparungen von bis zu 30 %. Mit der Nutzung von PV-Strom wird der Betrieb noch günstiger. Denn durch die Kombination einer Wärmepumpe mit einem gut gedämmten Warmwasserspeicher lassen sich die Betriebskosten um jährlich bis zu 1.500 Euro reduzieren. Die Austria Email AG punktet bei ihren Lösungen mit einfacher PV-Integration, digitaler Steuerungstechnik und Konnektivität. Mit seinen energiesparenden Produkten „Made in Austria“ bietet der heimische Marktführer alles für die Energiewende bei Sanierung und Neubau aus einer Hand.

In Zeiten, da viele beim Wohnen sehr genau aufs Geld schauen müssen, sind energieeffiziente Warmwasserlösungen ein echter Gewinn. Die Ersparnis bei den monatlichen Ausgaben für Energie im Haushalt ist deshalb ein starkes Argument für den Umstieg von einem überalterten Boiler auf einen neuen Warmwasserspeicher. Denn so lässt sich mit einer überschaubaren Investition eine spürbare Betriebskostenersparnis realisieren. Entsprechend dem PV-Boom setzt die Austria Email AG als führendes Kompetenzzentrum für Stand- und Pufferspeicher bei ihrem Sortiment auf neue Entwicklungen, die die Nutzung von selbst erzeugtem PV-Strom durch einfache PV-Integration optimieren. Zusätzlich zu innovativen Speicherlösungen für Einfamilienhäuser und den mehrgeschossigen Wohnbau überzeugt der heimische Hersteller mit nachhaltigen Produkten wie PV-Heizung und Brauchwasserwärmepumpen.

Sechs praktische Lösungen, die Vorteile und der Nutzen im Überblick:

1. PV-Elektrospeicher: Energieeffizient, günstig im Betrieb, klimaschonend dank PV-Einbindung und Teil von Energiemanagement-Systemen. Der smarte PV-Elektro-Hängespeicher AE EPV Comfort – entwickelt und produziert in Österreich – ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man mit einer kleinen Investition die Warmwasserkosten dauerhaft senkt.

Einsatzbereiche: Effiziente Nutzung von PV-Strom zur Warmwasserbereitung im mehrgeschossigen Wohnbau, sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung.

Einer der überzeugenden Vorteile: Durch die systemoffene Bauweise kann das Gerät perfekt in jedes Wohngebäude eingepasst werden und spart Betriebskosten durch den optimierten Eigenverbrauch von Gemeinschafts-PV-Anlagen.

Ein zusätzliches Highlight ist die patentierte Temperaturerfassung für präzise Steuerung und maximale Energieausnutzung. Damit kann der Hängespeicher optimal in das hausinterne Energiemanagement miteinbezogen werden.

Im konventionellen Betrieb eignet sich das Gerät als Plug and Play-Produkt ganz praktisch für den 1:1 Tausch.

2. Smarte Elektrospeicher mit digitaler Steuerung: Energiesparen durch Anpassung an das Nutzungsverhalten im Haushalt. Der Austria Email EWH Digital verbindet als innovative Entwicklung zeitgemäße Technologie, WiFi-Anbindung und Steuerung mittels Cozytouch-App mit Sparsamkeit und höchstem Warmwasserkomfort.

Minimierung von Warmhalteverlusten, indem das Wasser zur richtigen Zeit erhitzt wird.

Das Gerät bietet dank Steatit-Heizelement einen Verkalkungsschutz und eignet sich damit besonders auch für kalkreiche Regionen: Der Warmwasserbereiter erreicht schnelle Aufheizzeiten und bleibt selbst nach langjährigem Einsatz effizient.

Zusätzliche Extras sind ein Boost Knopf für sofortiges Aufheizen, wenn einmal mehr Warmwasser benötigt wird, sowie ein Abwesenheitsmodus mit einer Zeiteinstellungen für geplante Abwesenheiten, und fest programmierbare Zeitfenster für Aufheizzeiten im manuellen Modus. Dadurch lässt sich die Heizzeit etwa an Sonnenstunden anpassen, was den PV-Eigenverbrauch verbessert und damit bares Geld spart.

3.Standspeicher für kostengünstiges Warmwasser im Haushalt, zum Duschen, Baden & Co.: Besonders in Ein- und Mehrfamilienhäuser lässt sich bei der Warmwasserbereitung das Potenzial zum Energiesparen mit einem indirekt beheizten Speicher voll nutzen.

Die Produkte von Austria Email sind sowohl bei Neubauten wie bei Sanierungen einfach integrierbar und die Umrüstung amortisiert sich somit schon in kurzer Zeit.

Tauscht man z.B. einen 20 Jahre alten, schlecht gedämmten Elektro-Standspeicher mit 500 l Fassungsvermögen gegen ein energieeffizientes Modell, können die Energieverluste um ein Vielfaches reduziert werden. Dadurch ist es potenziell möglich, die Stromkosten um bis zu mehrere hundert Euro pro Jahr zu senken.

Mit dem Modell AE HRS erfüllt Austria Email die Anforderungen nach niedrigen Rücklauf-temperaturen im Heizkreis, da der Speicher mit extra großen Heizflächen ausgestattet ist.

Der doppelt gewickelte Glattrohrwärmetauscher bietet besonders hohe Übertragungsleistungen und macht diesen Warmwasserbereiter zur ersten Wahl bei energiebewussten Anwendungen, wie z.B. bei Niedrigenergiehäusern oder in Kombination mit einer Wärmepumpe. Mit dem Standspeicher erhöht sich die Effizienz des Grundsystems und auch die Lebensdauer einer Wärmepumpe.

4. Einbau einer PV-Heizung in einen Standspeicher: Ideal für Haushalte mit eigener PV-Anlage. Wegen geringer Vergütungen für eingespeisten PV-Strom stellt sich für viele die Frage, wie sie ihren Überschussstrom gewinnbringend einsetzen können. Die smarten AE PV-Heizungen sind ein anschauliches Beispiel, wie sich dieser praktische Nutzen mit dem Sparen von Energiekosten und mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung kombinieren lassen.

Das Produkt für die Integration in einen Stand- oder Pufferspeicher von Austria Email steigert den Eigenverbrauch der PV-Anlage, verringert die Abhängigkeit von externen Stromanbietern und bringt Ersparnisse bei den Energiekosten.

Eine PV-Heizung ist mühelos in bestehende Systeme einbaubar. Sie eignet sich ideal zum Nachrüsten in der Sanierung und bringt zusätzliche Energieeffizienz im Neubau.

Bei der Integration in bestehende Heizungssysteme reduziert die PV-Heizung zudem den Bedarf an Gas, Öl oder Holz in der Zwischensaison.

5. Einbau einer Brauchwasserwärmepumpe: Mit kleiner Investition bares Geld bei der Warmwasserbereitung sparen. Mit „Green Products“ wie einer Brauchwasserwärmepumpe senkt man die Kosten für die Warmwasserbereitung dauerhaft, schafft Unabhängigkeit bei der Energieversorgung und trägt zum Klimaschutz sowie zur Ressourcenschonung bei.

Das Modell AE Revolution Evo 3 von Austria Email ist als Plug-and-Play Lösung einfach installierbar, benötigt nur einen kleinen Anteil Strom, um Wasser durch Energie aus der Umgebungsluft zu erwärmen.

Das Gerät kostet einen Bruchteil einer Heizungswärmepumpe und kann auch mit hauseigenem PV-Strom betrieben werden. Das macht die Warmwasserbereitung für Haushalt, Badezimmer & Co. im laufenden Betrieb enorm kostengünstig.

Das Gerät ist durch eine Steatit-Trockenheizung vor Verkalkung geschützt und kann im Sommer auch zur Raumkühlung eingesetzt werden.

Eine Brauchwasserwärmepumpe ist auch in Kombination mit Öl, Gas & Co. ein sinnvoller Schritt hin zu erneuerbarer Energie, da die Warmwasserbereitung mit Strom erfolgt. Das reduziert klimaschädliches CO2 und den Verbrauch fossiler Ressourcen.

6. Puffer- und Kombispeicher: Hohe Effizienz und sinkende Kosten durch Zwischenspeicherung von Wärme. Weil Angebot und Bedarf von heißem Wasser oft zeitlich versetzt auftreten, erfüllen Pufferspeicher eine wichtige Funktion: Sie nehmen Wärme auf und nutzen diese nach Bedarf effizient und kostengünstig für Raumwärme oder Warmwasser. Zudem sorgen Pufferspeicher dafür, dass die Heizung seltener anspringen muss, gleichmäßiger läuft und so die Effizienz des Gesamtsystems steigert und auch die Lebensdauer der Heizquelle schont.

Puffer- und Kombispeicher sind für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob Festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, wie auch bei Solaranlagen und Wärmepumpen.

Entwickelt und produziert in Österreich, bietet Austria Email mit dem Wärme- und Kältepufferspeicher PS 50 und PS 100 eine überzeugende Lösung, die für wohlige Wärme in der Heizsaison, sowie für Kühlung im Sommer sorgt.

Austria Email: Systemanbieter bei nachhaltigen Lösungen für Heizung & Warmwasser

Der Anspruch der Austria Email AG ist es, die Konsument:innen mit innovativen Green Products für die Energiewende zu unterstützen. Lösungen von Austria Email sind eine lohnende Investition, denn sie machen Heizung, Warmwasser und Kühlung fit für die Zukunft, schonen die Umwelt und sparen Betriebskosten.

Das zukunftsorientierte Systemangebot von Austria Email zeichnet sich durch ein breites Sortiment aus. Für jedes Nutzungsbedürfnis und alle baulichen Gegebenheiten – sowohl mit Heizkörpern als auch mit Fußbodenheizung – ist eine nachhaltige Lösung garantiert: Von Wärmepumpen aller Bauarten wie der LWP Reihe für Neubau und Sanierung inkl. Kühlfunktion, der LWP HP High Power speziell für Sanierungsprojekte, Schwimmbadwärmepumpen über die Brauchwasserwärmepumpe AE Revolution mit PV-Einbindung bis hin zum smarten Boiler ECO Grid sowie energiesparenden Elektro-Warmwasser- und Fernwärmespeichern.

Über die Austria Email AG: Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit 170 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. In Deutschland ist das Unternehmen mit den Tochterunternehmen Austria Email GmbH und Thermic Energy vertreten.

Die Austria Email AG fertigt und vertreibt mit fast 400 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. Weitere Informationen: www.austria-email.at

Über GROUPE ATLANTIC: Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTIC ist ein französischer Familienkonzern mit mehr als 12.000 Beschäftigten in über 30 Werken weltweit. Sie erzielte 2024 einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. GROUPE ATLANTIC entwickelt leistungsstarke Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen. www.groupe-atlantic.com